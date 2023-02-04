Смелая продавщица на Киевщине отбилась от хулигана с палкой (видео)

Действиями смелой женщины можно только восхищаться

В одном из городов Киевщины отчаянная продавщица магазина голыми руками остановила внезапно напавшего на нее хулигана. Мужчина бросился на героиню с палкой, но та не растерялась и дала злоумышленнику достойный отпор.

Об этом в субботу, 4 февраля, рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, обнародовав запись с камер видеонаблюдения торгового заведения, которым удалось зафиксировать интересный инцидент.

На кадрах отчетливо видно, как к прилавку, за которым стоит продавщица, подходит мужчина, резко вынимает из-за спины палку и сильно бьет ею женщину прямо по голове. Та, в свою очередь, резко выхватила орудие нападающего и уверенными пинками выгнала хулигана из магазина.

"А какие-то идиоты кафиры думают, что могут захватить этот народ. Наши люди — несгибаемые! PS полицейские уже отыскали нападающего и поместили в изолятор временного содержания!", — написал Небитов.

Злоумышленник был задержан. Его накажут по всей строгости действующего законодательства

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