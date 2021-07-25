"В п***у едь, поняла?" Продавщиця в Харкові відмовилась обслуговувати покупців українською (відео)

В одній з крамниць Харкова продавниця відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою та вчинила справжній скандал.

Про це розповіла потерпіла очевидиця Оксана Хвиля на своїй сторінці в Facebook.

"Протягом життя не хочеться кожного разу ходити по хліб, як в бою. Ось чому я придумала такий простий лайфхак і користуюсь їм. Звертаюсь українською, замовляю товар, розмовляю. А потім обов'язково доходить до фрази з боку продавчині: "паіщіте пять грівен пожалста!" На що я з незворушною посмішкою відповідаю: "Ні. Дріб'язок шукаю лише для тих, хто обслуговує українською" Багато хто розуміє, і "Ой ... пошукайте п'ять гривень. Дякую" – ділиться Оксана. Однак, в кіоску "Колосся. Долина вкуса" продавчиня навідріз відмовилась сприймати українську мову: почала проганяти клієнтку та закривати вікна, а потім зовсім прибігла до брані. За словами очевидиці, скандалістка влаштувалась нещодавно, раніше таких проблем в крамниці не було.

У коментарях люди висловлюють своє обурення та підтримають потерпілу.

Очевидиця каже, що кіоск знаходиться на зупинці Сантехніка (Новопрудна) по вул. Дерев’янко та буде вдячна за "тролінг".

Мовні скандали в Україні трапляються майже щоденно. Наприклад, студентка з Ірпеня нецензурно вимовилась стосовно української мови в соцмережах та прославилась на всю країну.