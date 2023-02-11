Ходил с мешком гранат и автоматами, и напал на продавщицу — ЧП поразило даже полицию

В полиции поступок мужчины охарактеризовали как "дерзость и цинизм"

В Киевской области злоумышленник угрожал продавщице магазина гранатой, затем ударил ее и сбежал с места происшествия.

Как сообщил в своем telegram-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, происшествие произошло в Броварах. Так как инцидент попал на камеры, то установить личность преступника не составило труда и вскоре его задержали с целым рюкзаком "сюрпризов".

Во время обыска 46-летнего мужчины правоохранители нашли в его рюкзаке девять гранат, пистолет и два автомата, с которыми тот разгуливал по улицам города.

В настоящее время злоумышленник находится в следственном изоляторе. За незаконное хранение оружия ему грозит до 7 лет лишения свободы.

"К сожалению, рядом не оказалось никого, кто мог заступиться за барышню. Хорошо, что хоть вовремя позвонили в полицию", — добавил Небытов, отметив, что такое поведение является "декой дерзостью и цинизмом".

Как сообщалось ранее, в Обухове отчаянная продавщица магазина голыми руками остановила внезапно напавшего на нее хулигана. Мужчина бросился на героиню с палкой, но та не растерялась и дала злоумышленнику достойный отпор.