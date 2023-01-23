Підривав гранати та стріляв: озброєний чоловік влаштував переполох у Дніпрі (фото)

Правопорушник забарикадувався у своїй квартирі

В одному з районів міста Дніпро сьогоднішня ніч видалася вкрай неспокійною. Озброєний чоловік влаштував вибухи у квартирі багатоповерхового будинку, а потім відкрив стрілянину з автоматичної зброї прямо з вікна.

Інцидент трапився в одній із багатоповерхівок неподалік торгово-розважального центру "Дафі". У квартирі, яку чоловік орендував, цієї ночі він розпивав алкогольні напої. Проте "перебравши", він почав порушувати громадський порядок, показувати та загрожувати зброєю іншим людям, внаслідок чого на нього довелося викликати співробітників поліції. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Дніпро Оперативні".

Багатоповерхівка, в якій сталася подія. Фото — Дніпро Оперативний

Після того, як на місце події прибули правоохоронці, чоловік підірвав у квартирі гранату, а згодом підірвав ще дві. Озброєний чоловік забарикадувався у квартирі та з вікна відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Незабаром до місця подій прибули й спецпризначенці.

Буйного чоловіка вдалося затримати. Як пізніше з’ясувалося, що правопорушником, ймовірно, виявився 33-річний військовий, який розшукується за крадіжку зброї. Він родом із Калуша Івано-Франківської області, а цю квартиру орендував на три дні.

Фото — Дніпро Оперативний

"Під час переговорів чоловік назвав номер телефону дружини, поліцейські набрали жінку і на гучному зв’язку дали їй можливість заспокоїти чоловіка. Однак під час розмови він зізнався їй у зраді, і ситуація загострилася", — йдеться у повідомленні.

Офіційних коментарів щодо цієї ситуації у Дніпрі наразі немає.

У мережі вже були опубліковані фотографії з квартири, де все відбувалося цієї ночі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в один із днів на початку січня 2023 року у Дніпрі пролунали звуки пострілів. Як виявилось, це правоохоронці намагалися затримати автоледі, яка влаштувала на дорозі справжній переполох.