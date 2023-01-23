Взрывал гранаты и стрелял: вооруженный мужчина устроил переполох в Днепре (фото)

Правонарушитель забаррикадировался в своей квартире

В одном из районов города Днепр сегодняшняя ночь выдалась крайне неспокойной. Вооруженный мужчина устроил взрывы в квартире многоэтажного дома, а затем открыл стрельбу из автоматического оружия прямо из окна.

Инцидент случился в одной из многоэтажек неподалеку от торгово-развлекательного центра "Дафи". В квартире, которую мужчина арендовал, в эту ночь он распивал алкогольные напитки. Однако "перебрав", он начал нарушать общественный порядок, показывать и угрожать оружием другим людям, в результате чего на него пришлось вызывать сотрудников полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале "Днепр Оперативны".

Многоэтажка, в которой случилось происшествие. Фото - Днепр Оперативный

После того как на место происшествия прибыли правоохранители, мужчина взорвал в квартире гранату, а спустя некоторое время взорвал еще две. Вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире и из окна открыл стрельбу из автоматического оружия. Вскоре к месту событий прибыли и спецназовцы.

Буйного мужчину удалось задержать. Как позже выяснилось, что правонарушителем, преположительно, оказался 33-летний военный, который разыскивается за кражу оружия. Он родом из Калуша Ивано-Франковской области, а эту квартиру арендовал на три дня.

Фото - Днепр Оперативный

"Во время переговоров мужчина назвал номер телефона жены, полицейские набрали женщину и на громкой связи дали ей возможность успокоить супруга. Однако во время разговора он признался ей в измене, и ситуация обострилась", — говорится в сообщении.

Официальных комментариев относительно данной ситуации в Днепре пока нет.

В сети уже были опубликованы фотографии из квартиры, в которой всё происходило этой ночью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в один из дней в начале января 2023 в Днепре раздались звуки выстрелов. Как оказалось, это правоохранители пытались задержать автоледи, которая устроила на дороге настоящий переполох.