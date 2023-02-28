Полиция задержала админа телеграм-канала "ЧВК "Редан": подробности о подростке из Днепра (видео)

Подросток во всем признался и попросил украинцев не помогать продвигать российскую субкультуру в массы

Киберполиция Украины узнала, кто был администратором Телеграмм-канала нового молодежного движения "ЧВК Редан". Несовершеннолетний житель Днепра уже дал показания правоохранителям.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины. По словам 16-летнего юноши, он преследовал цель, не связанную с массовыми беспорядками.

Подросток из Днепра рассказал, что создал канал, чтобы получать прибыль от рекламы. А чтобы раскрутить его и в короткие сроки набрать большое количество подписчиков, использовал название нового молодежного движения. Бронь рекламы в его канале стоила всего 10 долларов.

По словам подростка, речь идет о недавно появившемся в россии движении "ЧВК Редан", представители которого устраивают драки и массовые беспорядки. Правоохранители в крупных городах Украины уже задержали нескольких представителей этой субкультуры.

Киберполиция заблокировала подозрительный Telegram-канал, а с парнем и его родителями провела необходимую беседу. Также в полиции сообщили, что уже заблокировано 18 телеграмм-каналов и групп, созданных для проведения российской ИПСО, дестабилизации внутренней ситуации в Украине и вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

"В Укране нет понятие "Редана", это пришло к нам из россии с целью дестабилизации ситуации. Прошу перестать создавать мероприятяи и встречи, искать "редановцев", которых у нас нет. Займитесь лучше другим делом. Я удаляю свою группу и прошу остальных не создавать подобные", — сказал юноша на видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в метро Киева задержали опасного пассажира. Полицейские обнаружили в его кармане взрывоопасный предмет.