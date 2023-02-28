"Родители — уже проигранная ситуация": социальный психолог объяснил, почему "ЧВК "Редан" очень опасна и как с ней бороться

Олег Покальчук оценил "Телеграфу" распространение и угрозы нового агрессивного движения среди подростков

В Украине в интернете продолжает распространяться подростковое движение "ЧВК Редан", а почти во всех крупных городах полиции пришлось усмирять или задерживать подростков, готовых полезть в драку.

"Телеграф" спросил у социального психолога Олега Покальчука, как это агрессивное движение связано с войной и "рукой кремля", можно ли его побороть и что делать родителям.

— "ЧВК "Редан" это своеобразная реакция общества на войну или все же рука ФСБ?

– И то, и другое. Отмечу несколько важных параметров. Во-первых, молодежные движения, так называемые субкультуры, существуют в каждом обществе. Их уровень активности зависит от того, насколько авторитетна и влиятельна доминирующая культура. То есть, если в каком обществе контркультурные или субкультурные феномены выходят на первый план и становятся предметом социального публичного обсуждения, это означает, что в принципе официальная культура это дело прос*ала.

— Почему же так категорично?

— Потому что это связано не только с текущим уровнем культурной коммуникации и политического дискурса, но и образованием с воспитанием.

Во-вторых, подростки прекрасно знают, что их агрессивные или противоправные действия значительно в меньшей степени подлежат уголовной ответственности, чем у взрослых. Поэтому традиционно, если мы говорим о криминальной сфере, то преступный мир часто использует подростков и детей для совершения противоправных поступков, аргументируя это тем, что им за это ничего не будет. Потому что они дети, их отпустят.

Поэтому подростки понимают, что они, ведя себя агрессивно в ситуациях, когда взрослых людей наказали бы строго, здесь они в лучшем случае отделаются какими-то нотациями со стороны родителей. На что подростки, собственно, и не собираются реагировать.

Поэтому у них высокий уровень безнаказанности. Это проблема как для полиции, так и общества. Почему обществу в целом плевать на эту сферу? Потому что эта категория населения не является избирателями. И политический истеблишмент никакого внимания ей не уделяет. Если мы говорим о взрослых людях, то политики с ними еще как-то заигрывают хотя бы раз в несколько лет.

В третьих, безусловно, в данном случае прослеживается использование россией такого рода движений в операциях воздействия. Предыдущая история была с движением АУЕ – так называемое "уголовное единство". Это движение также было нацелено на подстрекательство подростков к романтизации уголовного поведения и так далее. Сейчас примерно у нас новый виток, новая попытка старых трендов.

— Как Украине правильно реагировать на это и бороться?

— Первый момент — это криминальная разведка или, точнее, анализ криминогенной ситуации. Я много лет пытался обратить внимание наших правоохранителей и Службы безопасности на эту сферу деятельности, но безуспешно. Я же на уровне советника могу что-нибудь посоветовать, но не принимаю решений. Такая структура должна иметь кадры, бюджет и т.д. Здесь же только можно развести руками. Я пробовал это дело улучшить и продолжаю. Это одна история.

Второй момент: по этой текущей ситуации все же нужно отдать должное, что полиция отреагировала. Мы видим, что какая-то реакция была. К сожалению, мы традиционно уже в нашем обществе избегаем (по каким-то глупым политкорректным соображениям) называть имена виновников, озвучивать наказания, усиления наказаний. И вообще, система ювенальной юстиции (или какой-то еще) охраняет конфиденциальность этих малолетних преступников (правонарушителей), что с моей точки зрения просто способствует их деятельности.

Потому что мы традиционно пренебрегаем оглаской и публичным осуждением. А общество же у нас в целом здорово, и оно должно знать своих "героев", несмотря на то, сколько им лет. Поэтому публичность (такая, которую делают журналисты-расследователи, когда они политически мотивированы), должна иметь место, и тогда был бы положительный эффект.

Если выходить за рамки своей компетенции, можно говорить об изменениях в Уголовный кодекс, но это несколько иная тематика.

— Возможно, есть вопросы к родителям этих подростков и молодых людей? Как на уровне семьи остановить такие вредные увлечения детей?

— Это безнадежно и такой, знаете ли, советский подход к воспитанию, при котором в СССР была вертикаль влияния через родителей на детей. Потому что родители реально могли быть репрессированы, в частности, по месту работы. Не в таком жестком понимании, как мы обычно говорим (в контексте лагерей и расстрелов, — Авт.), а быть наказанными и иметь плохую репутацию. Родители тогда под страхом этих возможных репрессий как-то детям давали по ср*ке или как-то там им удавалось воспитывать по-другому. Тогда это влияние было.

Сейчас авторитета у родителей преимущественно нет. Мы же развиваемся в такую себе либеральную сторону, при которой уважение к старшим не является приоритетом, иначе это уже какой-то эйджизм. Мол, молодые тоже люди и имеют такие же права, как и взрослые, несмотря на то, что молодежь делает. А если это детишки, то они прекрасны; если девочки – то вообще они не подлежат никакой критике.

Собственно, мы и пожинаем эти плоды такой "уравниловки". Думаю, родители – это уже проигранная ситуация.

Отметим, субкультура "Редан" (или "Рьодан") берет начало от конфликта, произошедшего недавно в москве. Подростки с длинными волосами и атрибутами с изображением паука и цифрой "4" вошли в ТЦ "Аквапарк". Там у них возник конфликт с подростками в спортивной одежде. В результате разговора парень в спортивном ударил "паука" ногой в живот. Никто серьезных травм не получил, и на этом все могло закончиться. Однако видео завирусилось в TikTok и Telegram.

Дети с принтами в форме паука – это фанаты старого японского аниме "Hunter x Hunter". В сюжете встречается преступная организация "Труппа теней" или "Призрачная труппа", ее символом является паук.

В россии это агрессивное движение стало популярным в последнее время. Так называемые "СМИ" страны-агрессора переполнены заголовками об этой группировке, устраивающей беспорядки в торговых центрах крупных городов соседней страны.