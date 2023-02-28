Эпидемия "ЧВК Редан" распространяется по Украине: Telegram-каналы создают даже в маленьких городках
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Тренд с движением "ЧВК Редан" может оказаться российским ИПСО
Подростковое движение "ЧВК Редан" вроде бы активно распространяется по Украине, по крайней мере в интернете. Так, почти во всех крупных городах полиции пришлось усмирять или задерживать подростков, готовых полезть в драку.
Telegram-каналы этого движения уже заполонили всю Украину. Однако почти всюду это не сборище поклонников "ЧВК Редан". Скорее наоборот – большинство подписанных – противники движения, которые разыскивают места, где будут собираться "неформалы". Поэтому примечательно, что на фото и видео с мест инцидентов заметна только классически одетая молодежь, а не "неформалы" с длинными волосами и в черной одежде с пауком.
Что касается каналов в Telegram, то они едва ли не в каждом украинском населенном пункте – от областных центров до поселков. К примеру, "ЧВК Редан Межгорье", "ЧВК Редан Козельщина", "ЧВК Редан Стрый", "ЧВК Редан Жашков". Региональных каналов уже много – все крупные города, райцентры и даже поселки, не исключено, что села.
Одни публикуют просто агрессивные лозунги, свойственные движению, другие создаются для рекламы. Стрыйский Telegram-канал оказался "ловушкой" для соискателей "ЧВК Редан" — админ заявил, что людям должно быть стыдно за то, что они ищут такие сообщества.
Как мы уже писали, часть предназначена для рекламы других Telegram-каналов. В том числе российских. К примеру, "ЧВК Редан Полтава" призывает своих подписчиков собираться у ЦУМа. Конечно же, это видят противники движения. В то же время админ публикует ссылку, по которой вы попадете в новостной телеграмм-канал КД18+, где пишут российские новости и сидит российская аудитория. Ранее здесь публиковали видео с приветствием путина.
А выше вы видите киевский канал. Кроме символики "ЧВК Редан", он публикует рекламу перевозок в Мариуполь и Донецк.
В Харькове, как и в других крупных городах страны, есть несколько Telegram-каналов "ЧВК Редан" или "Анти ЧВК Редан". Один из них — "ЧВК Редан Харьков" — опубликовал якобы обращение одного из организаторов движения. Он заявляет, что является организатором "ЧВК Редан" в Украине и за ее пределами. Призывает противиться властям и тому подобное. В канале традиционно расположена ссылка на другой канал или чат.
Канал противников "Анти ЧВК Редан Харьков" призывает всех собираться вокруг "Градусника" — одной из самых известных локаций в Харькове. Выше канал публикует новости о драке "Редана" якобы в Киеве. Однако на самом видео драки видна вывеска "ВкусВилл" — российской сети супермаркетов.
"Анти ЧВК Редан Одесса" сейчас призывает скрываться от полиции, поскольку правоохранители активно ищут участников обоих сообществ. Кроме того, в этом же канале призвали сбрасывать фотографии своих знакомых "неформалов". Несовершеннолетние участники движения также опубликовали фото с приподнятыми руками, которые потом вполне могут использовать пропагандисты.
Противники всего связного с этим трендом также создают каналы. С таким же названием. Там призывают людей перестать интересоваться этим явлением, как в стрыйском канале. Вот к примеру кто-то создал канал "Рейд на ЧВК Редан Владимир-Волынский", где есть обращение с призывами прекратить увлекаться этим движением:
"Крч, вся движуха по ЧВК "Редан" распалась за день. Российская ИПСО искусственно создавала каналы и накручивала подписчиков, чтобы вы искали несуществующий в Украине редан и дестабилизировали ситуацию в государстве. Именно поэтому в каждом городе место сбора был ЦУМ, потому что другой местности россияне не знают. В Полтаве были какие-то подростки неформалы", — говорится в публикации.
Тем временем полиция Харькова и других городов страны уже занялась поисками организаторов движения "ЧВК Редан" и "Анти ЧВК Редан". К примеру, в Харькове начальник следственного управления Сергей Болвинов заявил у себя на Facebook-странице, что утром уже провели три обыска у возможных организаторов беспорядков – один из них был несовершеннолетним.
Между тем во время беспорядков во всех городах страны людей в атрибутах "ЧВК Редан" видно не было. Как видно на фото и видео в Харькове, Киеве, Ивано-Франковске, Днепре и Одессе – все одеты в обычную одежду. То есть, это подростки, которые пришли искать поклонников российского движения, но их первыми нашла полиция.
В Украине полиция пока не нашла участников с символикой этого движения. Несмотря на множество созданных ими Telegram-каналов, на местах инцидентов задерживали участников движения "Анти Редан". Как, например, в Одессе.
Справка: подростковое движение "ЧВК Редан" названо в честь аниме Hunter x Hunter, где была соответствующая бандитская группировка. Участники этого движения носят такую же атрибутику, как у персонажей мультсериала — черные волосы, черная одежна с клетчатыми штанами, изображение паука. Движение происходит из Москвы. Там хулиганы недавно избили так называемого "неформала" с длинными черными волосами. После чего такие же подростки решили создать организацию, которая будет ответом на действия хулиганов и в шутку назвали ее "ЧВК Редан". В москве и петербурге дети в символике "редана" начали толпами бегать по торговым центрам и нападать на так называемых "оффников" — так они называют коротко стриженых хулиганов, которые традиционно цепляются к ним. Также под "меч правосудия" попадают мигранты и слишком нормально одетые люди.
Напомним, что в эти выходные в Ивано-Франковске собрались десятки подростков, которые оказались противниками "ЧВК Редан". Больше беспорядков было вчера в Харькове, там задержали почти 250 человек, только 30 из которых – совершеннолетние.