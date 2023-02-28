Эпидемия "ЧВК Редан" распространяется по Украине: Telegram-каналы создают даже в маленьких городках

Тренд с движением "ЧВК Редан" может оказаться российским ИПСО

Подростковое движение "ЧВК Редан" вроде бы активно распространяется по Украине, по крайней мере в интернете. Так, почти во всех крупных городах полиции пришлось усмирять или задерживать подростков, готовых полезть в драку.

Telegram-каналы этого движения уже заполонили всю Украину. Однако почти всюду это не сборище поклонников "ЧВК Редан". Скорее наоборот – большинство подписанных – противники движения, которые разыскивают места, где будут собираться "неформалы". Поэтому примечательно, что на фото и видео с мест инцидентов заметна только классически одетая молодежь, а не "неформалы" с длинными волосами и в черной одежде с пауком.

Что касается каналов в Telegram, то они едва ли не в каждом украинском населенном пункте – от областных центров до поселков. К примеру, "ЧВК Редан Межгорье", "ЧВК Редан Козельщина", "ЧВК Редан Стрый", "ЧВК Редан Жашков". Региональных каналов уже много – все крупные города, райцентры и даже поселки, не исключено, что села.

"ЧВК Редан" уже во многих городах

"ЧВК Редан" уже во многих городах

Одни публикуют просто агрессивные лозунги, свойственные движению, другие создаются для рекламы. Стрыйский Telegram-канал оказался "ловушкой" для соискателей "ЧВК Редан" — админ заявил, что людям должно быть стыдно за то, что они ищут такие сообщества.

Стрыйский канал оказался не тем, за кого себя выдавал

Как мы уже писали, часть предназначена для рекламы других Telegram-каналов. В том числе российских. К примеру, "ЧВК Редан Полтава" призывает своих подписчиков собираться у ЦУМа. Конечно же, это видят противники движения. В то же время админ публикует ссылку, по которой вы попадете в новостной телеграмм-канал КД18+, где пишут российские новости и сидит российская аудитория. Ранее здесь публиковали видео с приветствием путина.

Полтавский канал очень подозрителен

Полтавский канал очень подозрителен

Вот кого рекламирует полтавский канал

А выше вы видите киевский канал. Кроме символики "ЧВК Редан", он публикует рекламу перевозок в Мариуполь и Донецк.

В Харькове, как и в других крупных городах страны, есть несколько Telegram-каналов "ЧВК Редан" или "Анти ЧВК Редан". Один из них — "ЧВК Редан Харьков" — опубликовал якобы обращение одного из организаторов движения. Он заявляет, что является организатором "ЧВК Редан" в Украине и за ее пределами. Призывает противиться властям и тому подобное. В канале традиционно расположена ссылка на другой канал или чат.

Харьковский канал предлагает двигаться против власти

Канал противников "Анти ЧВК Редан Харьков" призывает всех собираться вокруг "Градусника" — одной из самых известных локаций в Харькове. Выше канал публикует новости о драке "Редана" якобы в Киеве. Однако на самом видео драки видна вывеска "ВкусВилл" — российской сети супермаркетов.

Движение "Анти Редан Харьков" постит видео с россии, хотя заявляет, что это Киев

"Анти ЧВК Редан Одесса" сейчас призывает скрываться от полиции, поскольку правоохранители активно ищут участников обоих сообществ. Кроме того, в этом же канале призвали сбрасывать фотографии своих знакомых "неформалов". Несовершеннолетние участники движения также опубликовали фото с приподнятыми руками, которые потом вполне могут использовать пропагандисты.

Вышедшие на "борьбу" с "ЧВК Редан" подростки

А теперь прячутся от полиции

Противники всего связного с этим трендом также создают каналы. С таким же названием. Там призывают людей перестать интересоваться этим явлением, как в стрыйском канале. Вот к примеру кто-то создал канал "Рейд на ЧВК Редан Владимир-Волынский", где есть обращение с призывами прекратить увлекаться этим движением:

"Крч, вся движуха по ЧВК "Редан" распалась за день. Российская ИПСО искусственно создавала каналы и накручивала подписчиков, чтобы вы искали несуществующий в Украине редан и дестабилизировали ситуацию в государстве. Именно поэтому в каждом городе место сбора был ЦУМ, потому что другой местности россияне не знают. В Полтаве были какие-то подростки неформалы", — говорится в публикации.

Во Владимире Волынском борются с враждебной ИПСО

Тем временем полиция Харькова и других городов страны уже занялась поисками организаторов движения "ЧВК Редан" и "Анти ЧВК Редан". К примеру, в Харькове начальник следственного управления Сергей Болвинов заявил у себя на Facebook-странице, что утром уже провели три обыска у возможных организаторов беспорядков – один из них был несовершеннолетним.

Родители несовершеннолетнего админа неприятно удивлены

Между тем во время беспорядков во всех городах страны людей в атрибутах "ЧВК Редан" видно не было. Как видно на фото и видео в Харькове, Киеве, Ивано-Франковске, Днепре и Одессе – все одеты в обычную одежду. То есть, это подростки, которые пришли искать поклонников российского движения, но их первыми нашла полиция.

В Украине полиция пока не нашла участников с символикой этого движения. Несмотря на множество созданных ими Telegram-каналов, на местах инцидентов задерживали участников движения "Анти Редан". Как, например, в Одессе.

Полиция пауков не видела

Справка: подростковое движение "ЧВК Редан" названо в честь аниме Hunter x Hunter, где была соответствующая бандитская группировка. Участники этого движения носят такую же атрибутику, как у персонажей мультсериала — черные волосы, черная одежна с клетчатыми штанами, изображение паука. Движение происходит из Москвы. Там хулиганы недавно избили так называемого "неформала" с длинными черными волосами. После чего такие же подростки решили создать организацию, которая будет ответом на действия хулиганов и в шутку назвали ее "ЧВК Редан". В москве и петербурге дети в символике "редана" начали толпами бегать по торговым центрам и нападать на так называемых "оффников" — так они называют коротко стриженых хулиганов, которые традиционно цепляются к ним. Также под "меч правосудия" попадают мигранты и слишком нормально одетые люди.

Напомним, что в эти выходные в Ивано-Франковске собрались десятки подростков, которые оказались противниками "ЧВК Редан". Больше беспорядков было вчера в Харькове, там задержали почти 250 человек, только 30 из которых – совершеннолетние.