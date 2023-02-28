Епідемія "ЧВК Редан" шириться Україною: Telegram-канали створюють навіть в маленьких містечках
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Тренд із рухом "ЧВК Редан" може виявитися російською ІПСО
Підлітковий рух "ЧВК Рейдан" начебто активно шириться Україною, принаймні в Інтернеті. Так, майже в усіх великих українських містах поліції довелося втихомирювати чи затримувати підлітків, які були готові полізти у бійку.
Telegram–канали цього руху вже заполонили всю Україну. Однак майже всюди це не збіговисько прихильників "ЧВК Редан". Швидше навпаки – більшість підписаних – противники руху, які вишукують, де будуть збиратися "неформали". Тому примітно, що на фото та відео з місць інцидентів помітно лише класично одягнену молодь, а не "неформалів" з довгим волоссям та у чорному одязі з павуком.
Щодо каналів у Telegram, то вони є чи не у кожному українському населеному пункті – від обласних центрів до селищ. До прикладу, "ЧВК Редан Міжгі́р'я", "ЧВК Редан Козельщина", "ПВК Редан Стрий", "ЧВК Редан Жашків". Регіональних каналів уже багато – усі великі міста, райцентри та навіть селища, не виключено, що й села.
Одні публікують просто агресивні лозунги, властиві для руху, інші створюються задля реклами. Стрийський Telegram-канал виявився "пасткою" для шукачів "ЧВК Редан" — адмін заявив, що людям має бути соромно за те, що вони шукають такі спільноти.
Походження цих спільнот різне. Частина створена для реклами інших Telegram-каналів. Зокрема російських. До прикладу, "ЧВК Редан Полтава" закликає своїх підписників збиратися біля ЦУМу. У той же час публікує посилання, за яким ви потрапите в новинний телеграм-канал "КД18+", де пишуть російські новини та сидить російська аудиторія. Раніше тут публікували відео з привітанням путіна.
А вище ви бачите київський канал. Окрім символіки "ПВК Редан" він публікує перевезення до Маріуполя.
В Харкові, як і в інших великих містах країни, є по кілька Telegram-каналів "ЧВК Редан" чи "Анти ЧВК Редан". Один із них — "ЧВК Редан Харків" — опублікував нібито звернення одного з організаторів руху. Він заявляє, що є організатором "ЧВК Редан" в Україні та містах за її межами. Закликає опиратися владі і тому подібне. В каналі традиційно розташоване посилання на якийсь інший канал чи чат.
Канал противників "Анти ЧВК Редан Харьков" закликає усіх збиратися довкола "Градусника" — однієї з найвідоміших локацій у Харкові. Вище канал публікує новини про дії "Редану" нібито в Києві. Однак на самому відео бійки видно вивіску "ВкусВилл" — російської мережі супермаркетів.
"Анти ЧВК Редан Одеса" зараз закликає переховуватися від поліції, оскільки правоохоронці активно шукають учасників обох спільнот. Крім того, у цьому ж каналі закликали скидати фотографії своїх знайомих "неформалів". А також неповнолітні учасники руху опублікували фото з піднесеними руками, які потім цілком можуть використати пропагандисти.
Противники усього пов’язного з цим трендом також створюють канали. З такою ж назвою. Там закликають людей перестати цікавитися цим явищем, як от у стрийському каналі. Ось до прикладу хтось створив канал "ЧВК Редан Володимир-Волинський", де є звернення із закликами припинити захоплюватися цим рухом:
"Крч, вся двіжуха стосовно ЧВК "Редан" розпалася за день. Російське ІПСО штучно створювала канали й накручувала підписників, аби ви шукали неіснуючий в Україні редан та дестабілізували ситуацію в державі. Саме тому в кожному місті місце збору був ЦУМ, тому що іншої місцевості росіяни не знають. В Полтаві були якісь підлітки неформали", — йдеться у публікації.
Тим часом поліція Харкова та інших міст країни уже зайнялася пошуками організаторів руху "ЧВК Редан" і "Анти ЧВК Редан". До прикладу, у Харкові начальник слідчого управління Сергій Болвінов заявив у себе на Facebook-сторінці, що зранку вже провели 3 обшуки в можливих організаторів заворушень – один із них був неповнолітній.
Тим часом, під час заворушень в усіх містах країни, людей в атрибутах "ЧВК Редан" видно не було. Як видно з фото та відео у Харкові, Києві, Івано-Франківську, Дніпрі та Одесі – усі одягнені в звичайний одяг. Тобто це підлітки, які прийшли шукати прихильників російського руху, але їх першими знайшла поліція.
В Україні поліція поки що не виявила учасників із символікою цього руху. Попри величезну кількість створених ними Telegram-каналів, на місцях інцидентів затримували учасників руху "Анти Редан". Як до прикладу, в Одесі.
Довідково: підлітковий рух "ЧВК Редан" названий на честь аніме Hunter x Hunter, де було відповідне бандитське угрупування. Учасники цього руху носять таку ж атрибутику, як у персонажів мультсеріалу — чорне довге волосся, темний одяг зі штанами в клітинку, зображення павука. Рух походить із москви. Там хулігани 19 лютого побили так званого "неформала" із довгим чорним волоссям. Після чого такі ж підлітки вирішили створити організацію, яка буде відповіддю на дії хуліганів і жартома назвали її "ЧВК Редан". У москві та петербурзі діти в символіці "редану" почали натовпами бігати торговими центрами і нападати на так званих "офферів" — так вони називають коротко стрижених хуліганів, які їх традиційно зачіпають. Також під "меч правосуддя" потрапляють мігранти та надто нормально одягнені люди.
Нагадаємо, що цими вихідними в Івано-Франківську зібралися десятки підлітків, які виявилися противниками "ЧВК Редан". Найбільше заворушення було вчора у Харкові, там затримали майже 250 людей, лише 30 із яких – повнолітні.