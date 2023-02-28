Епідемія "ЧВК Редан" шириться Україною: Telegram-канали створюють навіть в маленьких містечках

Тренд із рухом "ЧВК Редан" може виявитися російською ІПСО

Підлітковий рух "ЧВК Рейдан" начебто активно шириться Україною, принаймні в Інтернеті. Так, майже в усіх великих українських містах поліції довелося втихомирювати чи затримувати підлітків, які були готові полізти у бійку.

Telegram–канали цього руху вже заполонили всю Україну. Однак майже всюди це не збіговисько прихильників "ЧВК Редан". Швидше навпаки – більшість підписаних – противники руху, які вишукують, де будуть збиратися "неформали". Тому примітно, що на фото та відео з місць інцидентів помітно лише класично одягнену молодь, а не "неформалів" з довгим волоссям та у чорному одязі з павуком.

Щодо каналів у Telegram, то вони є чи не у кожному українському населеному пункті – від обласних центрів до селищ. До прикладу, "ЧВК Редан Міжгі́р'я", "ЧВК Редан Козельщина", "ПВК Редан Стрий", "ЧВК Редан Жашків". Регіональних каналів уже багато – усі великі міста, райцентри та навіть селища, не виключено, що й села.

"ЧВК Редан" вже у багатьох містах

"ЧВК Редан" вже у багатьох містах

Одні публікують просто агресивні лозунги, властиві для руху, інші створюються задля реклами. Стрийський Telegram-канал виявився "пасткою" для шукачів "ЧВК Редан" — адмін заявив, що людям має бути соромно за те, що вони шукають такі спільноти.

Стрийський канал виявився не тим, за кого себе видавав

Походження цих спільнот різне. Частина створена для реклами інших Telegram-каналів. Зокрема російських. До прикладу, "ЧВК Редан Полтава" закликає своїх підписників збиратися біля ЦУМу. У той же час публікує посилання, за яким ви потрапите в новинний телеграм-канал "КД18+", де пишуть російські новини та сидить російська аудиторія. Раніше тут публікували відео з привітанням путіна.

Полтавський канал дуже підозрілий

Полтавський канал дуже підозрілий

Ось кого рекламує полтавський канал

А вище ви бачите київський канал. Окрім символіки "ПВК Редан" він публікує перевезення до Маріуполя.

В Харкові, як і в інших великих містах країни, є по кілька Telegram-каналів "ЧВК Редан" чи "Анти ЧВК Редан". Один із них — "ЧВК Редан Харків" — опублікував нібито звернення одного з організаторів руху. Він заявляє, що є організатором "ЧВК Редан" в Україні та містах за її межами. Закликає опиратися владі і тому подібне. В каналі традиційно розташоване посилання на якийсь інший канал чи чат.

Харківській канал пропонує рухатися проти влади

Канал противників "Анти ЧВК Редан Харьков" закликає усіх збиратися довкола "Градусника" — однієї з найвідоміших локацій у Харкові. Вище канал публікує новини про дії "Редану" нібито в Києві. Однак на самому відео бійки видно вивіску "ВкусВилл" — російської мережі супермаркетів.

Рух "Анти Редан Харків" постить відео з росії, хоча заявляє, що це Київ

"Анти ЧВК Редан Одеса" зараз закликає переховуватися від поліції, оскільки правоохоронці активно шукають учасників обох спільнот. Крім того, у цьому ж каналі закликали скидати фотографії своїх знайомих "неформалів". А також неповнолітні учасники руху опублікували фото з піднесеними руками, які потім цілком можуть використати пропагандисти.

Підлітки, які вийшли на "боротьбу" з "ЧВК Редан"

А тепер ховаються від поліції

Противники усього пов’язного з цим трендом також створюють канали. З такою ж назвою. Там закликають людей перестати цікавитися цим явищем, як от у стрийському каналі. Ось до прикладу хтось створив канал "ЧВК Редан Володимир-Волинський", де є звернення із закликами припинити захоплюватися цим рухом:

"Крч, вся двіжуха стосовно ЧВК "Редан" розпалася за день. Російське ІПСО штучно створювала канали й накручувала підписників, аби ви шукали неіснуючий в Україні редан та дестабілізували ситуацію в державі. Саме тому в кожному місті місце збору був ЦУМ, тому що іншої місцевості росіяни не знають. В Полтаві були якісь підлітки неформали", — йдеться у публікації.

У Володимирі Волинському борються з ворожою ІПСО

Тим часом поліція Харкова та інших міст країни уже зайнялася пошуками організаторів руху "ЧВК Редан" і "Анти ЧВК Редан". До прикладу, у Харкові начальник слідчого управління Сергій Болвінов заявив у себе на Facebook-сторінці, що зранку вже провели 3 обшуки в можливих організаторів заворушень – один із них був неповнолітній.

Батьки неповнолітнього адміна неприємно здивовані

Тим часом, під час заворушень в усіх містах країни, людей в атрибутах "ЧВК Редан" видно не було. Як видно з фото та відео у Харкові, Києві, Івано-Франківську, Дніпрі та Одесі – усі одягнені в звичайний одяг. Тобто це підлітки, які прийшли шукати прихильників російського руху, але їх першими знайшла поліція.

В Україні поліція поки що не виявила учасників із символікою цього руху. Попри величезну кількість створених ними Telegram-каналів, на місцях інцидентів затримували учасників руху "Анти Редан". Як до прикладу, в Одесі.

Довідково: підлітковий рух "ЧВК Редан" названий на честь аніме Hunter x Hunter, де було відповідне бандитське угрупування. Учасники цього руху носять таку ж атрибутику, як у персонажів мультсеріалу — чорне довге волосся, темний одяг зі штанами в клітинку, зображення павука. Рух походить із москви. Там хулігани 19 лютого побили так званого "неформала" із довгим чорним волоссям. Після чого такі ж підлітки вирішили створити організацію, яка буде відповіддю на дії хуліганів і жартома назвали її "ЧВК Редан". У москві та петербурзі діти в символіці "редану" почали натовпами бігати торговими центрами і нападати на так званих "офферів" — так вони називають коротко стрижених хуліганів, які їх традиційно зачіпають. Також під "меч правосуддя" потрапляють мігранти та надто нормально одягнені люди.

Нагадаємо, що цими вихідними в Івано-Франківську зібралися десятки підлітків, які виявилися противниками "ЧВК Редан". Найбільше заворушення було вчора у Харкові, там затримали майже 250 людей, лише 30 із яких – повнолітні.