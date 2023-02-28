Эксперт Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин объяснил, почему не стоит обращать внимание на хайп вокруг "ЧВК Редан"

За последние 4 часа — 7 запросов от журналистов по этой хе*не "ЧВК Рёдан"!!!

И, это, как раз в тот момент, когда Вениславский предлагает вытурить Безуглу из комитета за то, что Буданов не согласовал продвигаемый законопроект… И там ни**ра непонятно, но очень интересно! И вместо этой истории, я вынужден снова комментировать пургу о "синих китах", "оранжевых абизян" и "зеленых, прости-госпаде, утканосах".

Пройдемся по фактам:

1. Хайпа вокруг аниме Hunter x Hunter не наблюдалось до 21-22 февраля этого года. Были очаги субкультуры, но не массово.

2. За 7 дней хайп окутал собой все достижимое русскоязычное пространство (Россию, Беларусь и, частично, Украину). Интенсивность просто заоблачная. Если бы такие операции, хотя бы теоретически, могли делать спецслужбы – нас бы с вами уже давно было стерто с лица мира. Слава Богу, что только некоторые из нас ходили дефекацию делать на "метки", чтобы их из космоса не было видно.

3. Может ли это употребляться российскими спецслужбами? Безусловно да, ведь задача информационных спецопераций опираться для дестабилизации противника на любой хайп.

4. Может ли "ЧВК Редан" быть разработкой спецслужб? Однозначно – нет! В среде спецслужб нет таких возможностей. По крайней мере, в постКГБшном мире.

Вот когда я возглавлю одну из них – тогда можем подумать.

5. А что тогда такое? Интенсивность хайпа и скорость его распространения говорит о том, что без денег это невозможно. А где деньги – там могут быть и спецслужбы. Но, похоже, не в этот раз.

Ночью 21 февраля в России стала доступна игра "Atomic Heart". Сейчас в сети появилось вот такое видео, за достоверность которого я не могу ручаться, потому что оно может быть склеено. Но данная идея заслуживает внимания.

Деньги на хайп могли найтись у какого-нибудь инвестора, желавшего максимально разогнать онлайн-сообщества перед массированным вбросом целевой информации. Обычная двухходовка, которая сейчас генерируется массово в онлайн-маркетинге.

Но все могло выйти из-под контроля.

Повторюсь.

Пуш хайпу мог иметь специфические манипулятивные источники, давшие деньги.

На хайпе могут сыграть отдельные спецслужбы.

Но, масштаб и скорость говорит об очень большой части органического воздействия. А значит, идея просто случайно попала в свою целевую аудиторию и обрела уже несколько многоуровневых мутаций.

Понимание этого и часть науки меметика и рефлексивный контроль, которыми занимается Институт постинформационного общества

Что делать? Учиться!

Изучать механизмы, благодаря которым возможен такой масштаб engagement. Не бояться экспериментировать самим. И, главное – создавать свои субкультурные феномены! Для разных целевых аудиторий, но, в первую очередь – для подростков.

А если кто-то еще скажет мне слово "это-ипсо" – я буду бить прямо на звук. Зат**хали!

Источник: пост Золотухина в Facebook