"ЧВК Редан" в Украине: откуда взялось агрессивное российское движение и что это за паук с цифрой 4

"ЧВК Редан" напугал Украину — откуда взялось это пророссийское движение

Российских подростковое движение "ЧВК Редан" наделало немалую шумиху в Украине. На днях появилась информация, что его последователи собираются устроить беспорядки в украинских городах. В итоге, чуть ли не в каждом крупном областном центре полиция задерживала подростков, собравшихся на митинги с битами, кастетами и газовыми баллончиками. В Харькове даже продолжаются обыски. "Телеграф" рассказывает, откуда взялись "ЧВК Редан" и почему не стоит вестись на их провокации.

Что это вообще?

"ЧВК Редан" — это агрессивная подростковая субкультура, возникшая сначала в соцсетях, а затем начала создавать массовые беспорядки в москве и петербурге. Сами ее участники пишут, что все началось с избиения хулиганами подростков-неформалов. Поэтому они объединяются для того, чтобы избивать хулиганов в ответ. Их называют "офферами" и вычисляют за одеждой – короткая стрижка, спортивный костюм и т.п. Также пинков от неформалов могут получить футбольные фанаты и мигранты.

Движение назвали в честь аниме-сериала "Hunter x Hunter". В нем есть бандитская группировка под названием "Геней Рёдан ", которая переводится как "Призрачная банда". Правильно говорить на японском именно "рёдан", но россияне перекрутили название на "редан", которое и закрепилось. Символы "Редана" такие же как и у преступников из аниме – черный цвет и пауки.

Геней Рёдан

Каждый член этой банды носит татуировку в виде насекомого. Соответственно от 1 до 9. Вероятнее всего, цифру 4 российские подростки выбрали именно потому, что в самом аниме-сериале персонажи банды под номером 4 наиболее экстравагантны.

"ЧВК Редан" в россии

Так называемая "ЧВК Редан" не имеет связи с частными военными компаниями, хотя и названа так, чтобы придать себе агрессивную окраску. Чтобы выделиться, они одеваются в темную одежду, брюки в клетку и кофту/футболку/куртку с изображением паука и цифры 4.

Впервые новое движение привлекло внимание к себе 22 февраля после драки в ТЦ "Авиапарк" в москве. Представители "редана" подрались с другими подростками из-за того, что одним не понравилось, как одеты другие. В результате драка распространилась на несколько этажей, пишет BBC.

Другая масштабная потасовка произошла 26 февраля в санкт-петербурге в ТЦ "Галерея". Одни подростки потребовали "объяснить за шмот", другие кинулись на них. После этого полиция начала проверки торговых центров и облавы на сходки подростков в других крупных городах.

"ЧВК Редан" в Украине

26 февраля в соцсетях появилось сообщение о том, что "ЧИК Редан" добрался и до Украины. Пользователи Интернета распространяли на разных платформах видео, где толпа подростков бегает по центру Ивано-Франковска.

Однако в комментарии "Телеграфу" полиция объяснила, что драк не было, как и представителей самого движения. 27 февраля подобные акции пронеслись по крупным городам Украины – полиция либо разгоняла, либо задерживала участников. В Харькове поймали почти 250 человек.

Масштабный митинг приостановили в Одессе, Днепре, Житомире, Львове и дальше. Однако, как пишет полиция Одессы, представителей движения "ЧВК Редан" на месте не обнаружили – только противников.

Несмотря на то, что ни одного "редановца" на митингах еще не видели, в Украине соответствующие Telegram-каналы созданы практически в каждом городе, даже Стрый или Козелец не обошли стороной. Телеграф разбирался, что это может означать.