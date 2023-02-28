"ЧВК Редан" в Україні: звідки взявся агресивний російський рух та що це за павук із цифрою 4

"ЧВК Редан" наполохав Україну — звідки взявся цей проросійський рух

Російських підлітковий рух "ЧВК Редан" наробив чималого галасу в Україні. Днями з'явилася інформація, що його послідовники збираються влаштувати заворушення в українських містах. У підсумку, чи не в кожному великому обласному центрі поліція затримувала підлітків, які зібралися на мітинги з битами, кастетами та газовими балончиками. У Харкові навіть тривають обшуки. "Телеграф" розповідає, звідки взялися "ЧВК Редан" і чому не варто вестися на їхні провокації.

Що це таке взагалі?

"ЧВК Редан" — це агресивна підліткова субкультура, яка виникла спершу у соцмережах, а потім почала створювати масові заворушення у москві та петербурзі. Самі її учасники пишуть, що усе почалося з побиття хуліганами підлітків-неформалів. Тому вони об’єднуються для того, щоб лупцювати хуліганів. Їх називають "офферами" та вичисляють за одягом – коротка стрижка, спортивний костюм і тому подібне. Також стусанів від неформалів можуть отримати футбольні фанати та мігранти.

Рух назвали на честь аніме-серіала "Hunter x Hunter". У ньому є бандитське угрупування під назвою "Геней Рьодан", яке перекладається, як "Примарна банда". Правильно говорити японською саме "рьодан", але росіяни перекрутили назву на "редан", яка і закріпилася. Символи "Редану" такі ж як і у злочинців з аніме — чорний колір і павуки.

Геней Рьодан

Кожен із членів цієї банди носить татуювання у вигляді павука. Відповідно від 1 до 9. Наімовірніше, цифру 4 російські підлітки обрали саме тому, що в самому аніме-серіали персонажі банди під номером 4 найбільш екстравагантні.

"ЧВК Редан" в росії

Так звана "ЧВК Редан" не має зв’язку з приватними військовими компаніями, хоча й названа так, аби надати собі агресивного забарвлення. Аби виділитися вони вдягаються в темний одяг, штани у клітинку та кофту/футболку/куртку з зображенням павука і цифри 4.

Вперше новий рух привернув увагу до себе 22 лютого після бійки у ТЦ "Авіапарк" у москві. Представники "редана" побилися з іншими підлітками через те, що одним не сподобалося, як одягнені інші. У результаті бійка розповсюдилася на кілька поверхів, пише BBC.

Інша масштабна бійка сталася 26 лютого у санкт-петербурзі у ТЦ "Галерея". Одні підлітки зажадали "пояснити за шмот", інші кинулися на них. Після цього випадку поліція розпочала перевірки торгових центрів та облави на сходки підлітків в інших великих містах.

"ЧВК Редан" в Україні

26 лютого у соцмережах з’явилося повідомлення про те, що "ЧВК Редан" дістався й до України. Користувачі Інтернету поширювали на різних платформах відео, де натовп підлітків бігає центром міста Івано-Франківськ.

Однак в коментарі "Телеграфу" поліція пояснила, що бійок не було, як і представників самого руху. 27 лютого подібні акції прокотилися великими містами України – поліція або розганяла, або затримувала учасників. У Харкові спіймали майже 250 людей.

Масштабний мітинг припинили в Одесі, Дніпрі, Житомирі, Львові і далі. Однак, як пише поліція Одеси, представників руху "ЧВК Редан" на місці не виявили – лише противників.

Попри те, що жодного "реданівця" на мітингах ще не бачили, в Україні відповідні Telegram-канали створені практично у кожному місті, навіть Стрий чи Козелець не оминули. "Телеграф" розбирався, що це може означати.