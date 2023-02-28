Експерт Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін пояснив, чому не варто звертати увагу на хайп навколо "ЧВК Редан"

За останні 4 години — 7 запитів від журналістів з цієї хе * не "ЧВК Рёдан" !!!

І, це, якраз в той момент, коли Веніславський пропонує витурити Безуглу з комітету за те, що Буданов не погодив законопроєкт, який вона просуває… І там ніх**а не понятно, але дуже інтєрєсно! І замість цієї історії, я змушений знову коментувати пургу про "синіх китів", "помаранчевих абізян" та "зелених, прасті-госпаді, утканосів".

Пройдемося по фактах:

1. Хайпу навколо аніме Hunter x Hunter не спостерігалося до 21-22 лютого цього року. Були осередки субкультури, але не масово.

2. За 7 днів хайп огорнув собою увесь досяжний російськомовний простір (Росію, Білорусь і, частково, Україну). Інтенсивність просто захмарна. Якби такі операції, хоча б теоретично, могли робити спецслужби — нас би з вами вже давно було стерто з обличчя світу. Слава Богу, що тільки окремі з нас ходили дефекацію робити на "мітки", щоб їх з космосу не було видно.

3. Чи може це використовуватися російськими спецслужбами? Безумовно так, адже задача інформаційних спецоперацій спиратися для дестабілізації супротивника на будь-який хайп.

4. Чи може "ЧВК Рьодан" бути розробкою спецслужб? Однозначно — ні! В середовищі спецслужб немає таких спроможностей. Принаймні, в постКГБшному світі.

От коли я очолю одну з них — тоді можемо подумати.

5. А, що тоді це таке? Інтенсивність хайпу і швидкість його поширення говорить про те, що без грошей це не можливо. А де гроші — там можуть бути і спецслужби. Але, схоже, не на цей раз.

Вночі 21 лютого в Росії стала доступною гра "Atomic Heart". Зараз в мережі з'явилося ось таке відео, за достовірність якого я не можу ручатися, бо воно може бути склеєне. Але, подана ідея заслуговує на увагу.

Гроші на хайп могли знайтися у якогось інвестора, який хотів максимально розігнати онлайн-спільноти перед масованим вкидом цільової інформації. Звичайна двохходівка, яка зараз генерується масово у онлайн-маркетингу.

Але, все могло вийти з-під контролю.

Повторюся.

Пуш хайпу міг мати специфічні маніпулятивні джерела, які дали гроші.

На хайпі можуть зіграти окремі спецслужби.

Але, масштаб і швидкість говорить про дуже велику частину органічного впливу. А, значить, ідея просто випадково влучила в свою цільову аудиторію і здобула вже кілька багаторівневих мутацій.

Розуміння цього і є частиною науки меметика та рефлексивний контроль, якими займається Інститут постінформаційного суспільства

Що ж робити?

Вчитися!

Вивчати механізми, завдяки яким можливий такий масштаб engagement. Не боятися експериментувати самим. І, головне — створювати свої субкультурні феномени! Для різних цільових аудиторій, але, в першу чергу — для підлітків.

А якщо хтось ще скаже мені слово "це-іпсо" — я буду бити просто на звук. Зат**хали!

Джерело: пост Золотухіна у Facebook