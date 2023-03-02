Как спасти подростков от "ЧВК Редан": психолог дала несколько важных советов

Ольга Голубицкая объяснила "Телеграфу", почему родителям важно избегать давления на детей

Несмотря на активность подросткового движения "ЧВК Редан", которое пришло в нашу страну из россии, благодаря оперативной реакции правоохранителей и общественной огласке Украине удастся преодолеть этот новый вызов. Родителям же следует больше уделять времени для общения со своими детьми и говорить с ними не с позиции силы, а на равных, избегая конфликтов и насилия в семьях.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказала психолог, психотерапевт, специалист благотворительной организации SOS Children’s Villages Ольга Голубицкая.

"В первую очередь родителям надо понимать, что это движение уже разошлось, и некоторые дети в нем заинтересованы. Поэтому не стоит надеяться, что если забрать у ребенка телефон или еще что-то, то все решится. То есть не делать что-то принудительно, как сейчас некоторые родители, очень так насильственно, вторгаются в личное пространство подростков, чем еще больше их настраивают против себя. Забирают у них телефоны или ограничивают их в чем-то. Это только поможет приблизиться к таким группам. Поэтому в первую очередь — в искреннем разговоре с подростками говорить о том, что вообще происходит. Можно прямо так честно в лоб говорить, что слушай, думал, ты уже слышал (или слышала), что есть такие группы, хочу узнать, что ты об этом думаешь. Другими словами, даже начинать разговор таким образом, чтобы подросток был в активной позиции. Не пугать по типу, "А ты уже там?", "А тебе присылали?", "А что же это ты?!". А с другой позиции, например: "Я думаю, ты уже в курсе, хочу просто узнать, что ты об этом думаешь, потому что я тревожусь", — говорит она.

Психолог при этом советует выбрать нейтральный тон разговора, делать нейтральные формулировки таким образом, чтобы ребенок был тем, кто тебе что-нибудь рассказывает, а не ты что-то насаждаешь ему.

По ее словам, речь идет о подростках, и взрослым надо понимать подростковый возраст. Подростки не принимают никакого "вторжения или насильственного навешивания сверху какого-нибудь типо авторитетного мнения".

Психотерапевт также добавила, что подростки по своей сути вообще несколько иначе реагируют на события и тренды, у них другое состояние лимбической системы — той части головного мозга, которая отвечает за эмоциональную регуляцию.

"Поэтому они физически несколько иначе будут воспринимать различные вбросы и ИПСО россии, их легче дестабилизировать", — отмечает Ольга Голубицкая.

Она подчеркнула, что реакция украинского общества на сообщения о деятельности "ЧВК Редан" была здоровой и адекватной, что в конце концов поможет "переварить" этот "редановский" кейс, как и предыдущие опасные тренды, которые ранее случались в стране.

"У нас очень хорошая общественная реакция. Слава Богу, что россияне недооценивают нашу общественную реакцию, кстати, как и многие другие. Подростки с одной стороны якобы презирают общественные нормы, им на все пофиг, и т.д. А с другой стороны они невероятно боятся всяческих таких осуждений. Для них социальное пренебрежение гораздо хуже, чем физическое наказание. Поэтому то, что сейчас этот резонанс распространяется, это хорошо", — подчеркивает психолог.

Напомним, ранее мы писали о том, что эпидемия "ЧВК Редан" распространяется по Украине.

Также "Телеграф" сообщал, откуда именно взялось в Украине это агрессивное движение.