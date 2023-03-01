В Киеве участники "ЧВК Редан" собрались на очередную сходку: полиция начеку (фото)

Полиция пытается предотвратить новые беспорядки

Активность подросткового движения "ЧВК Редан", которое пришло в нашу страну из россии не угасает, а в Киеве полицейские уже готовятся пресекать новые возможные беспорядки.

В столичных Telegram-каналах распространяется информация, что правоохранители собираются возле ТРЦ "Ретровиль". Именно около него ранее была анонсирована новая сходка "ЧВК Редан".

В сети говорят, что к 5 вечера к ТРЦ пришло около 30 подростков.

Однако, к настоящему времени, сообщений о массовых беспорядках или драках пока не поступало. По всей видимости, правоохранителям своим присутствием удалось предотвратить очередные правонарушения, связанные с "ЧВК Редан".

При этом, по состоянию на 1 марта уже было зафиксировано 41 собрание молодежи в разных регионах государства. Впрочем, полиция оперативно сработала и не допустила никаких столкновений. Помимо этого полицейские действуют и интернете, пресекая деятельность Telegram-каналов движения.

Сегодня, например, полиция Киева заявляет о разоблачении еще двух администраторов групп "ЧВК Редан". На камеру молодые люди 15 и 14 лет рассказали, что создали группы ради хайпа и обещают так больше не делать.

"Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для поклонников субкультуры, которая пришла в Украину из России и 14-летний парень — администратор другой группы в телеграмм-канале, призвавший сверстников к конфликтной встрече", — рассказывают в полиции.

С подростками и родителями провели профилактические беседы, а каналы заблокировали.

Напомним, ранее мы писали о том, что эпидемия "ЧВК Редан" распространяется по Украине.

Также мы сообщали о том, что откуда взялось агрессивное российское движение "ЧВК Редан" в Украине.