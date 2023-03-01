У Києві учасники "ЧВК Редан" зібрались на чергову сходку: поліція напоготові (фото)

Поліція намагається запобігти новим заворушенням

Активність підліткового руху "ЧВК Редан", який прийшов до нашої країни з росії, не згасає, а в Києві поліцейські вже готуються припиняти нові можливі заворушення.

У столичних Telegram-каналах поширюється інформація, що правоохоронці збираються біля ТРЦ "Ретровіль". Саме біля нього раніше було анонсовано нову сходку "ЧВК Редан".

У мережі кажуть, що до 5-ї вечора до ТРЦ прийшло близько 30 підлітків.

Однак, досі, повідомлень про масові заворушення чи бійки поки не надходило. Очевидно, правоохоронцям своєю присутністю вдалося запобігти черговим правопорушенням, пов’язаним з "ЧВК Редан".

При цьому станом на 1 березня вже було зафіксовано 41 збори молоді в різних регіонах держави. Втім, поліція оперативно спрацювала та не допустила жодних зіткнень. Крім цього поліцейські діють і в інтернеті, припиняючи діяльність Telegram-каналів руху.

Сьогодні, наприклад, поліція Києва заявляє про викриття ще двох адміністраторів груп "ЧВК Редан". На камеру молоді люди 15 та 14 років розповіли, що створили групи заради хайпу та обіцяють так більше не робити.

"Підбурювачами виявилися 15-річна киянка, яка заради хайпу створила у соціальній мережі групу для прихильників субкультури, яка прийшла до України з росії та 14-річний хлопець — адміністратор іншої групи у телеграм-каналі, який закликав однолітків до конфліктної зустрічі", — розповідають у поліції.

З підлітками та батьками провели профілактичні бесіди, а канали заблокували.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що епідемія "ЧВК Редан" поширюється Україною.

Також ми повідомляли про те, що звідки взявся агресивний російський рух "ЧВК Редан" в Україні.