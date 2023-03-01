ПВК "Редан" наступає на Україну: у поліції говорять уже про десятки зборів молоді

Поліцейські по всій країні запобігають сутичкам підлітків

По українських містах продовжує активно поширюватися новий підлітковий рух із росії ПВК "Редан", чиї послідовники були помічені у масових заворушеннях. Наразі зафіксовано вже десятки таких зборів молоді, але правоохоронці тримають ситуацію під контролем.

Про це повідомив заступник начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції Ярослав Шанько, передає "Укрінформ".

"Станом на сьогоднішній ранок (1 березня — Ред.) вже відбулося 41 зібрання молоді у різних регіонах держави. Утім, поліція оперативно спрацювала і не допустила жодних сутичок між молоддю. До управлінь та відділів поліції було запрошено майже 800 осіб, більшість з яких – це неповнолітні", – каже поліцейський.

До сьогоднішнього дня правоохоронцями було заблоковано вже близько 20 каналів, пов’язаних із "ЧВК Редан", які активно створюються в соцмережах. Шанько зазначив, що ці паблики були створені саме для розкручування цього руху та дестабілізації ситуації у країні.

"І наразі оперативники кіберполіції та інших оперативних підрозділів встановлюють джерела фінансування та організаторів саме цих каналів, аби не дати ворогу успішно провести цю інформаційну (операцію – Ред.)", — інформує поліція.

За його словами, з учасниками цих зборів та їхніми батьками проводиться профілактична робота – їм роз’яснюють, що за ті чи інші дії може настати як кримінальна, так і адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що звідки взявся агресивний російський рух "ЧВК Редан" в Україні.

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