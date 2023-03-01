"ЧВК Редан" наступает на Украину: в полиции говорят уже о десятках собраний молодежи

Полицейские по всей стране предотвращают стычки подростков

По украинским городам продолжает активно распространяется новое подростковое движение из россии "ЧВК Редан", чьи последователи были замечены в массовых беспорядках. В настоящий момент зафиксировано уже десятки таких собраний молодежи, но правоохранители держат ситуацию под контролем.

Об этом информировал заместитель начальника Управления ювенальной превенции Нацполиции Ярослав Шанько, передает Укринформ.

"По состоянию на сегодняшнее утро (1 марта. — Ред.) уже состоялось 41 собрание молодежи в разных регионах государства. Впрочем, полиция оперативно сработала и не допустила никаких столкновений между молодежью. В управления и отделения полиции было приглашено почти 800 человек, большинство из которых – это несовершеннолетние", – говорит полицейский.

К сегодняшнему дню стражами порядка было заблокировано уже около 20 каналов, связанных с "ЧВК Редан", которые активно создаются в соцсетях. Шанько отметил, что эти паблики были созданы именно для раскрутки этого движения и дестабилизации ситуации в стране.

"И сейчас оперативники киберполиции и других оперативных подразделений устанавливают источники финансирования и организаторов именно этих каналов, чтобы не дать врагу успешно провести эту информационную (операцию. — Ред.)", — сообщает полиция.

По его словам, с участниками этих собраний и их родителями проводится профилактическая работа – им разъясняют, что за те или иные действия может наступить как уголовная, так и административная ответственность.

Напомним, ранее мы писали о том, что откуда взялось агрессивное российское движение "ЧВК Редан" в Украине.

Также мы сообщали о том, что социальный психолог объяснил, почему "ЧВК Редан" очень опасен и как с ним бороться.