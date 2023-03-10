Норвегия поможет Украине закрыть небо: направит дополнительные средства от российских ракет

Украинское небо станет более безопасным

Норвегия предоставит Украине дополнительные системы ПВО NASAMS, которые эффективно показали себя в защите воздушного пространства от российских ракет.

Как сообщается на сайте норвежского правительства, Украине будут переданы два полных взвода NASAMS (6 пусковых установок) в добавку к двум, которые осенью были переданы Соединенными Штатами.

"Украина остро нуждается в защите от ракетных атак и Норвегия предоставит помощь", — отметил министр обороны Берн Арильд Грам после визита в Киев.

Отмечается, что эти системы зарекомендовали себя, как эффективное средство для защиты украинских городов и критической инфраструктуры от российских ракетных атак. Поэтому Норвегия и приняла решение передать два дополнительных блока, а также обучить необходимый персонал.

Министр добавил, что российское вторжение принесло чудовищные последствия, поскольку десятки тысяч украинцев погибли, а миллионы покинули свои дома.

"Большинство страны превратилось в руины. Я увидел это своими глазами и это произвело на меня глубокое впечатление", — сказал Грам.

Напомним, Норвегия поддерживает Украину с первых дней вторжения и намерена нарастить помощь. В частности в феврале правительство страны согласовало выделение долгосрочной помощи на сумму в почти 7 миллиардов евро, что составляет 1% всего ВВП Норвегии.