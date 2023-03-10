Норвегія допоможе Україні закрити небо: спрямує додаткові засоби від російських ракет

Українське небо стане безпечнішим

Норвегія надасть Україні додаткові системи ППО NASAMS, які ефективно показали себе у захисті повітряного простору від російських ракет.

Як повідомляється на сайті норвезького уряду, Україні буде передано два повні взводи NASAMS (6 пускових установок) на додаток до двох, які восени були передані Сполученими Штатами.

"Україна гостро потребує захисту від ракетних атак і Норвегія надасть допомогу", — зазначив міністр оборони Берн Арільд Грам після візиту до Києва.

Зазначається, що ці системи зарекомендували себе як ефективний засіб для захисту українських міст та критичної інфраструктури від російських ракетних атак. Тому Норвегія і вирішила передати два додаткові блоки, а також навчити необхідний персонал.

Міністр додав, що російське вторгнення дало жахливі наслідки, оскільки десятки тисяч українців загинули, а мільйони залишили свої будинки.

"Більшість країни перетворилася на руїни. Я побачив це на власні очі і це справило на мене глибоке враження", — сказав Грам.

Нагадаємо, Норвегія підтримує Україну з перших днів вторгнення та має намір наростити допомогу. Зокрема в лютому уряд країни погодив виділення довгострокової допомоги на суму майже 7 мільярдів євро, що становить 1% усього ВВП Норвегії.