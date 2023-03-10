Україна справді могла вже отримати комплекс Patriot: що дізналися в Financial Times

На Заході переконані, що за останній рік система ППО України значно покращилася

Західні журналісти стверджують, що в Україні справді вже може знаходитися перший зенітно-ракетний комплекс Patriot, котрий покращить протиповітряну оборону країни. Таку заяву оприлюднили навіть попри те, що в Польщі днями заперечили факт передачі подібної військової техніки Києву.

Інформацію оприлюднило видання Financial Times, при цьому не розкриваючи власних джерел. Водночас автори статті зазначають, що за останній рік завдяки допомозі західних партнерів загальний стан української системи ППО набагато покращився.

Вважається, що перший Patriot вже перебуває на території України, однак ще офіційно не введений в експлуатацію. Йдеться начебто про одну із двох установок, які українському народу пообіцяли в США та Німеччині. При цьому на озброєння ЗСУ мають ще надійти "Патріоти" із Нідерландів.

"Patriot є найдосконалішою системою протиповітряної оборони середньої дальності, як може запропонувати Захід, але вона не була випробувати проти "Кинджалів", — пише Financial Times.

Як відомо, "Кинджали" — один із видів російських балістичних ракет, котрі окупанти регулярно застосовують проти мирного населення України. Такі снаряди дуже важко відслідковувати і майже неможливо знищити за допомогою звичайних засобів ППО. Востаннє "Кинджали" були застосовані російськими окупантами під час масованого ракетного обстрілу України 9 березня. Тоді ворог випустив по мирних містах одразу шість балістичних снарядів, що є найбільшою одночасною кількістю для застосування подібної зброї.

За окремими даними, саме "Кинджалом" було нанесено удар по Києву. Ми розповідали, як виглядає одне із місць нічного обстрілу в Святошинському районі.