Украина действительно могла уже получить комплекс Patriot: что узнали в Financial Times

На Западе уверены, что за последний год система ПВО Украины значительно улучшилась.

Западные журналисты утверждают, что в Украине действительно уже может находиться первый зенитно-ракетный комплекс Patriot, что улучшит противовоздушную оборону страны. Такое заявление обнародовали даже, несмотря на то, что в Польше на днях отрицали факт передачи подобной военной техники Киеву.

Информацию обнародовало издание Financial Times, при этом не раскрывая собственных источников. В то же время, авторы статьи отмечают, что за последний год благодаря помощи западных партнеров общее состояние украинской системы ПВО намного улучшилось.

Считается, что первый Patriot уже находится на территории Украины, но еще официально не введен в эксплуатацию. Речь идет об одной из двух установок, которые украинскому народу пообещали в США и Германии. При этом на вооружение ВСУ должны поступить "Патриоты" из Нидерландов.

"Patriot является самой совершенной системой противовоздушной обороны средней дальности, как может предложить Запад, но она не была испытана против "Кинжалов", — пишет Financial Times.

Как известно, "Кинжалы" — один из видов российских баллистических ракет, которые оккупанты регулярно применяют против мирного населения Украины. Такие снаряды очень тяжело отслеживать и почти невозможно уничтожить с помощью обычных средств ПВО. В последний раз "Кинжалы" были применены российскими оккупантами во время массированного ракетного обстрела Украины 9 марта. Тогда враг выпустил по мирным городам сразу шесть баллистических снарядов, что является наибольшим одновременным количеством в плане применения подобного оружия.

По отдельным данным, именно "Кинжал" был нанесен удар по Киеву. Мы также рассказывали, как выглядит одно из мест ночного обстрела в Святошинском районе.