россия адаптировала свои ракетные атаки по Украине: в CNN узнали, что это им даст

Улучшенная система ПВО Украины не дает покоя оккупантам

Ракетные атаки по Украине значительно изменили свой характер, что четко продемонстрировал массированный обстрел 9 марта. Скорее всего, враг пытается получить быстрый "прорыв", снизив результативность системы противовоздушной обороны. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник авиации и технологий Лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк.

С экспертом побеседовали представители канала CNN, анализируя последние события в Украине. По мнению Бронка, несмотря на массовость обстрела 9 марта, российская армия имела весьма малый успех в достижении поставленных целей. На это есть свои причины, тем более что история демонстрирует весьма низкий успех подобного рода атак. Специалист убежден, что подобные воздушные удары не помогут россии выиграть войну.

Впрочем, разнообразие видов боеприпасов, используемых при атаке, получает среди оккупантов все большую популярность. Бронк считает, что эта тенденция так или иначе прослеживалась за последние шесть месяцев. Основное же изменение тактики произошло только сейчас, потому что украинская система ПВО стала "лучше оснащенной и усовершенствованной". Посредством использования различных видов воздушного оружия враг пытается оказать максимальным влияние каждой "волны" ударов.

"Москва, похоже, адаптировала свои ракетные атаки, чтобы еще больше усложнить задачи для защитников, используя сверхзвуковые крылатые ракеты, гораздо более скоростные аэробалистические ракеты "Кинжал", а также, возможно, приманки и другие средства противодействия", — говорит также сотрудник военной аэрокосмической отрасли IISS Дуглас Барри.

Джастин Бронк добавляет, что ныне для рф использование баллистики позволяет иметь больше преимуществ, потому что такие снаряды труднее обнаружить и перехватить. Однако это стоит очень дорого, поэтому не всегда затраты оправданы в отношении нанесенного противнику вреда.

Между тем, экономический советник Зеленского Александр Роднянский убежден, что подобными атаками россия также пытается послать сигнал украинским беженцам за границей. Главная цель — показать, что жизнь в Украине все же достаточно далека от возвращения к нормальной.

О новой тактике российской армии по ракетным ударам говорили и представители Сил обороны Юга. Военные утверждают, что детально изучают принцип действия врага, чтобы иметь возможность адекватно реагировать на вызовы.

Между тем военные эксперты полагают, что россияне уже могли выбрать для себя цель для последующих атак. По всей вероятности, дальше под прицелом окажутся железнодорожные пути и мосты через Днепр. Свою точку зрения обосновал эксперт Владимир Селезнев.