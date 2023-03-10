Ни ракеты, ни зверства не помогут россии: Зеленский о массированных обстрелах окупантов

Украинцы показали, на что способны, и никогда не будут в кандалах

Массированный обстрел украинских городов – очередная попытка государства-террориста рссии воевать против цивилизованности – привела к временным отключениям электричества, тепла, воды в некоторых наших регионах и городах.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении по результатам 379-го дня войны.

Восстановительные работы на энергообъектах, по его словам, продолжались весь день. Сложнее всего было в Харькове, на Житомирщине, в Одессе, в Днепропетровской области, в Киеве и в Запорожье.

"Ремонтные бригады, энергетики, местная власть, центральная власть – все будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы… Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы россия не делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства россии в этом не помогут", — подчеркнул глава Украинского государства.

Также президент Зеленский рассказал о разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, в том числе об энергетической поддержке Украины.

Речь шла о последствиях удара государства-террориста, который должен стать основанием для ужесточения санкций против россии.

Напомним, что накануне издание Variety сообщило о "причине" отказа организаторов церемонии вручения "Оскара" от транслирования обращения президента Украины. Дело вроде бы в том, что война в Украине "демонстрирует интересы белых людей".