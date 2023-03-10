Ні ракети, ні звірства не допоможуть росії: Зеленський про масований обстріл окупантів

Українці показали, на що здатні, і ніколи не будуть в кайданах

Масований обстріл українських міст – чергове намагання держави-терориста росії воювати проти цивілізованості — призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в зверненні за результатами 379-го дня війни.

Відновлювальні роботи енергообʼєктах, за його словам, тривали увесь день. Найскладніше склалася у Харкові, на Житомирщині, в Одесі, у Дніпропетровській області, у Києві і в Запоріжжі.

"Ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада – усі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми…Ми вже показали, на що здатна Україна. І хоч би скільки росія робила підлостей, наша держава й народ все одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства росії в цьому не допоможуть", — наголосив очільник Української держави.

Також президент Зеленський розповів про розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема й про енергетичну підтримку України.

Йшлося про наслідки удару держави-терориста, який повинен стати підставою для посилення санкцій проти рф.

Нагадаємо, що напередодні видання Variety повідомило про "причину" відмови організаторів вручення премії "Оскар" від транслювання звернення президента України. Справа начеб то в тому, що війна в Україні "демонструє інтереси білих людей".