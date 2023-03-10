Укр

Враг уже имеет следующую цель: военный эксперт объяснил, почему ракетные удары продолжатся

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины не дали россии необходимого эффекта Новость обновлена 10 марта 2023, 08:18
Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины не дали россии необходимого эффекта. Фото Коллаж "Телеграфа"

Российские оккупанты могут попытаться нарушить логистику в некоторых украинских регионах

Массированные ракетные удары по Украине вроде произошедшего 9 марта, к сожалению, будут продолжаться. Такого мнения придерживается военный эксперт Владимир Селезнев, предполагающий, что враг уже выбрал для себя следующую цель подобных атак. Ею может стать железная дорога, а также мосты через Днепр.

Свои прогнозы специалист обосновал в интервью OBOZREVATEL. По словам Селезнева, подобная тактика врага будет направлена на усложнение логистических путей. В первую очередь россияне хотят ограничить возможность поставлять на фронт новую поступающую от Запада военную технику.

"Будут продолжаться также ракетные обстрелы территории нашей страны с акцентом на железнодорожную инфраструктуру и мосты через Днепр", — говорит эксперт.

Он добавляет, что первоначальный план кремля по созданию энергетического коллапса зимой с помощью регулярного разрушения энергетической инфраструктуры оказался провальным. Поэтому владимир путин, надеявшийся "заморозить Украину", а также добавить Европе очередные проблемы с перемещением беженцев, ищет новые сценарии для дальнейших действий.

Несмотря на то, что обстрелы не будут прекращаться, Селезнев убежден, что ВСУ продолжат подготовку к предстоящему контрнаступлению. Скорее всего, этот процесс может начаться уже в середине или конце апреля — когда полевые дороги подсохнут и станут более пригодными для перемещения бронетехники. Более конкретных сроков военный эксперт не озвучивает; считает, что все будет зависеть от того, в каких объемах и как быстро в Украину будет поступать западное вооружение.

Тем временем оккупанты продолжают максимальное давление на Донбассе, пытаясь перейти в наступление под Угледаром. Об этом свидетельствуют свежие карты сражений в Украине от Института изучения войны (ISW).

"Телеграф" также писал, может ли пути пойти на открытие еще одного фронта на территории Приднестровья, чтобы отвлечь внимание от основных направлений регулярных боевых столкновений.

Теги:
#Обстрел #Война #Контрнаступление #Ракетный удар #Владимир Селезнев