Враг уже имеет следующую цель: военный эксперт объяснил, почему ракетные удары продолжатся

Российские оккупанты могут попытаться нарушить логистику в некоторых украинских регионах

Массированные ракетные удары по Украине вроде произошедшего 9 марта, к сожалению, будут продолжаться. Такого мнения придерживается военный эксперт Владимир Селезнев, предполагающий, что враг уже выбрал для себя следующую цель подобных атак. Ею может стать железная дорога, а также мосты через Днепр.

Свои прогнозы специалист обосновал в интервью OBOZREVATEL. По словам Селезнева, подобная тактика врага будет направлена на усложнение логистических путей. В первую очередь россияне хотят ограничить возможность поставлять на фронт новую поступающую от Запада военную технику.

"Будут продолжаться также ракетные обстрелы территории нашей страны с акцентом на железнодорожную инфраструктуру и мосты через Днепр", — говорит эксперт.

Он добавляет, что первоначальный план кремля по созданию энергетического коллапса зимой с помощью регулярного разрушения энергетической инфраструктуры оказался провальным. Поэтому владимир путин, надеявшийся "заморозить Украину", а также добавить Европе очередные проблемы с перемещением беженцев, ищет новые сценарии для дальнейших действий.

Несмотря на то, что обстрелы не будут прекращаться, Селезнев убежден, что ВСУ продолжат подготовку к предстоящему контрнаступлению. Скорее всего, этот процесс может начаться уже в середине или конце апреля — когда полевые дороги подсохнут и станут более пригодными для перемещения бронетехники. Более конкретных сроков военный эксперт не озвучивает; считает, что все будет зависеть от того, в каких объемах и как быстро в Украину будет поступать западное вооружение.

Тем временем оккупанты продолжают максимальное давление на Донбассе, пытаясь перейти в наступление под Угледаром. Об этом свидетельствуют свежие карты сражений в Украине от Института изучения войны (ISW).

"Телеграф" также писал, может ли пути пойти на открытие еще одного фронта на территории Приднестровья, чтобы отвлечь внимание от основных направлений регулярных боевых столкновений.