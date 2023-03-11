росія адаптувала свої ракетні атаки по Україні: в CNN дізналися, що це їм дасть

Покращена система ППО України не дає спокою оккупантам

Ракетні атаки по Україні значно змінили свій характер, що чітко продемонстрував масований обстріл 9 березня. Швидше за все, ворог намагається отримати швидкий "прорив", зменшивши результативність системи протиповітряної оборони. Такої думки притримується старший науковий співробітник авіації і технологій Лондонського Королівського інституту об'єднаних служб Джастін Бронк.

Із експертом поговорили представники каналу CNN, аналізуючи останні події в Україні. На думку Бронка, попри масовість обстрілу 9 березня російська армія мала вельми малий успіх щодо досягнення поставленої мети. На це є свої причини, тим більше, що історія демонструє вельми низький успіх подібного роду атак. Спеціаліст переконаний, що подібні повітряні удари не допоможуть росії виграти війну.

Втім урізноманітнення видів боєприпасів, котрі використовуються під час атаки, отримує серед окупантів все більшу популярність. Бронк вважає, що ця тенденція так чи інакше прослідковувалася протягом останніх шести місяців. Основна ж зміна тактики відбулася тільки зараз, бо українська система ППО стала "краще оснащеною та вдосконаленою". За допомогою використання різних видів повітряної зброї ворог намагається зробити максимальним вплив кожної "хвилі" ударів.

"Москва, схоже, адаптувала свої ракетні атаки, щоб ще більше ускладнити завдання для захисників, використовуючи надзвукові крилаті ракети, набагато більш швидкісні аеробалістичні ракети "Кинджал", а також, можливо, також приманки та інші засоби протидії", – говорить також співробітник військової аерокосмічнолї галузі IISS Дуглас Баррі.

Джастін Бронк додає, що нині для росії використання балістики дозволяє мати більше переваг, бо такі снаряди важче виявити і перехопити. Однак це коштує дуже дорого, тож не завжди витрати є виправданими відносно завданої противнику шкоди.

Тим часом економічний радник Зеленського Олександр Роднянський переконаний, що подібними атаками росія також намагається послати сигнал українським біженцям за кордоном. Головна мета — показати, що життя в Україні все же досить далеке від повернення до нормального.

Про нову тактику російської армії щодо ракетних ударів говорили і представники Сил оборони Півдня. Військові стверджують, що детально вивчають принцип дії ворога, аби зрештою мати можливість адекватно реагувати на виклики.

Тим часом військові експерти вважають, що росіяни вже могли вибрати для себе ціль для наступних атак. Цілком імовірно, що далі під прицілом опиняться залізничні шляхи і мости через Дніпро. Свою точку зору обґрунтував експерт Володимир Селезньов.