Ворог уже має наступну ціль: військовий експерт пояснив, чому ракетні удари продовжаться

Російські окупанти можуть спробувати порушити логістику в деяких українських регіонах

Масовані ракетні удари по Україні на кшталт того, що відбувся 9 березня, на жаль, продовжуватимуться. Такої думки притримується військовий експерт Володимир Селезньов, який передбачає, що ворог уже обрав для себе наступну ціль подібних атак. Нею може стати залізниця, а також мости через Дніпро.

Свої прогнози спеціаліст обґрунтував в інтерв'ю OBOZREVATEL. За словами Селезньова, подібна тактика ворога буде спрямована на ускладнення логістичних шляхів. У першу чергу росіяни хочуть обмежити можливість постачати на фронт нову військову техніку, котра надходить від Заходу.

"Триватимуть також ракетні обстріли території нашої країни з акцентом на залізничну інфраструктуру та мости через Дніпро", — говорить експерт.

Він додає, що початковий план кремля щодо створення енергетичного колапсу взимку за допомогою регулярної руйнації енергетичної інфраструктури виявився провальним. Тому володимир путін, який сподівався "заморозити Україну", а також додати Європі чергових проблем із переміщенням біженців, шукає нові сценарії для подальших дій.

Попри те, що обстріли не припинятимуться, Селезньов переконаний, що ЗСУ продовжать підготовку до майбутнього контрнаступу. Швидше за все, цей процес може розпочатися вже в середині чи наприкінці квітня — коли польові дороги підсохнуть і стануть більш придатними для переміщення бронетехніки. Конкретніших термінів військовий експерт не озвучує; вважає, що все залежатиме від того, у яких об'ємах і як швидко до України надходитиме західне озброєння.

Тим часом окупанти продовжують максимальний тиск на Донбасі, намагаючись перейти в наступ під Вугледаром. Про це свідчать свіжі карти боїв в Україні від Інституту вивчення війни (ISW).

"Телеграф" також писав, чи може путін піти на відкриття ще одного фронту на території Придністров'я, аби відволікти увагу від основних напрямків регулярних бойових зіткнень.