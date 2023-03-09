"путін придивляється до Молдови": експерти пояснили цілі провокацій в ПМР і чи буде там новий фронт

Ігор Рейтерович та Олександр Левченко оцінили "Телеграфу" військові загрози з боку кремля і Придністров'я

За гучним скандалом щодо затримання у так званій "Придністровській Молдавській Республіці" (ПМР) українця, який нібито готував теракт, однозначно стоять російські спецслужби, щоб і далі тримати Україну в напрузі, поширювати антиукраїнські наративи на Заході та розхитувати ситуацію у Молдові, вчиняючи інші провокації.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів політолог, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, сепаратисти ПМР заявили в четвер, 9 березня, про нібито успішне запобігання замаху на вбивство "президента республіки" Вадима Красносільського.

"Думаю, це була чисто кремлівська історія. Це провокація, яка організована саме спецслужбами росії. Вони робили подібні спроби вже у Білорусі. Вони таким чином хочуть десь мобілізувати і внутрішнього споживача, і ці так звані проксі-республіки, невизнані території, щоб показати, що нібито існує якась загроза з боку України. І підготувати ґрунт для подальших провокацій безпосередньо з їхнього боку. Мовляв, дивіться, українці щось там робили в Білорусі, а зараз роблять в Придністров'ї, і ми відповідно змушені втрутитися, ледь не почати там бойові дії, відкрити там якийсь новий фронт і т.д.", — пояснює експерт.

Він також додав, що у даному випадку це була не ініціатива ПМР, а саме москви, оскільки нелегітимний президент Придністров'я і багато його поплічників "взагалі навіть мають українські паспорти". Але в кремлі їх ніхто не слухав, "їх просто поставили перед фактом, що їм треба це озвучити, і подивитися, куди ця історія зможе вийти".

"Можливо, почнуть розганяти її у тому числі в західних медіа, мовляв, подивіться, українці розказують вам, що вони боронять свою країну, але насправді вони нападають і на Білорусь, і на невизнану ПМР, і взагалі ледь не займаються якимись терористичними діями. Або, можливо, використають цю ситуацію вже для конкретних якихось подальших провокацій, які призведуть взагалі до розширення географії війни, до появи якихось нових фронтів. У даному випадку на території ПМР", — пояснює політолог.

"Загроза військового протистояння нікуди не зникла. Вона була завжди, — продовжує представник УЦСР. — Тут треба розуміти, що путін час від часу придивляється до Молдови і ПМР в тому плані, що там можна було б влаштувати якусь "маленьку переможну війну", як вони люблять це робити, і створити додаткову точку напруги, яку можна було б використати у якості засобу тиску як на Захід, так і на Україну. У тому сенсі, що ми б отримали ще один фронт з іншого боку. До речі, Україна навіть зараз змушена тримати там війська, які б ми могли перекинути на схід або на південь. Але там стоять наші частини, незважаючи на те, що в Придністров'ї невеличкий російський контингент. Але проблема у тому, якщо логістично росія захоче, зможе туди перекинути якусь певну кількість своїх військ і створити там певну напругу. Але для цього їм у певній мірі потрібен привід".

В цьому сенсі, як наголосив експерт, історії про якісь "терористичні замахи", якісь "українські ДРГ" тощо — "кейси з цієї ж опери, і вони давлять на те, що Україна може таке робити, і "ми відповідно якось на це повинні будемо реагувати".

"Мені здається, що вони саме заради цього і запустили цю тему ("із замахом". — Авт.), але буквально за день-два, можливо трохи пізніше, вона або "помре" (тому що вони побачать, що історія взагалі "не вистрілила"), або вони спробують випробувати щось інше. До речі, якщо проведемо аналогії з Білоруссю, були заяви лукашенка про якісь диверсійні групи українців і т.д. І от, ми маємо сьогодні інформацію, що на 11 число вони планують якусь велику провокацію, планують виїжджати ледь не зі знімальними групами саме на українсько-білоруський кордон. Може бути схожа історія і в ПМР — інформаційно готують, а потім безпосередньо влаштовують провокацію", — резюмує Ігор Рейтерович.

За словами історика і дипломата Олександра Левченка (експосол Україні в БіГ у 2010-2017 рр.), очевидно, що росія намагається розхитати ситуацію в ПМР в рамках гібридної війни проти України і може піти далі дестабілізації в Придністров'ї. В коментарі "Телеграфу" дипломат нагадав, що вже неодноразово російські ракети провокативно пролітали над молдовською територією, а кілька з них навіть впали неподалік від кордону з Україною.

"Зараз офіційний Кишинів має прийняти вирішальне рішення, чи готовий він чинити твердий опір російському гібридному вторгненню в країну, чи ні. У планах кремля окупація Молдови стояла під номером один у разі поразки української армії. Зараз склалася така ситуація: або ти в таборі боротьби з російською агресією проти європейської цивілізації, або ти стаєш жертвою вторгнення москви з наслідками, які дуже відомі у випадку нападу на Україну. Таким чином, слова "Свобода або смерть" стають не лише закликом до рішучого відстоювання національних інтересів, а життєвим девізом нинішнього політичного керівництва та проєвропейських громадян Молдови", — стверджує Левченко.

Як повідомлялося, раніше в ПМР сепаратисти раптово оголосили з 1 березня тримісячні військові навчання.

"Телеграф" також писав, що невизнане Придністров’я періодично згадується в українських та російських ЗМІ як місце можливого силового протистояння. На тлі цих ризиків 27 лютого з’явилася інформація, що через загрозу безпеці авіаоператор Wizz Air припиняє з 14 березня польоти до Молдови.