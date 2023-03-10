Ворог прагне тактичної паузи під Бахмутом і тисне на Вугледар: актуальні карти боїв

Поблизу деяких населених пунктів російські окупанти тупцюють тижнями — і все безрезультатно

Бахмутський напрямок лишається одним із найважчим щодо характеру боїв вздовж нинішньої лінії фронту. "Вагнерівцям", імовірно, вдалося просунутися на північний захід від міста, при цьому вони прагнуть взяти тактичну паузу, аби обдумати характер бойових зіткнень надалі. Українці ж тримають оборону, водночас відслідковуючи ситуацію на інших напрямках. Особливої уваги наразі потребує Вугледар, де військове керівництво ворожої армії прагне чергового прориву.

Більше деталей у свіжому зведенні на ранок 10 березня повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Спеціалісти також зазначили, що масований ракетний обстріл напередодні міг служити більше для внутрішньої пропаганди росіян, аніж мати справді серйозні наслідки для української сторони.

ЗСУ тим часом теж вдалося досягнути окремих успіхів на Бахмутському напрямку — поблизу Хромового, де наші захисники могли вдало зміцнити власні позиції. Продовжуються бої і поблизу Донецька, а також на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Лишається неспокійно і на півдні; зокрема, через повторний ядерний шантаж росії, через ракетний обстріл якою на кілька годин була повністю відключена від електропостачання ЗАЕС.

Карта боїв в Україні 10.03.2023

Схід України

Як уже зазначалося, поблизу Куп'янську, Сватового і Кремінної продовжуються наземні атаки ворога. Окремі із них не мають жодного успіху — як, наприклад, поблизу Гряниківки, Спірного та Білогорівки. За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, лишається спірною територія Червонопопівки, адже ЗСУ позицій віддавати не хочуть, хоча ворог і сильно тисне. Тим не менш, напередодні окупантам довелося частково відвести свої війська на цьому відрізку фронту — для відновлення сил. Окремі бої зафіксовані в районі Федорівки та Веселого (район Кремінної).

Карта боїв на сході України 10.03.2023

Продовжується ворожий тиск на Бахмут, однак росіяни, котрі намагалися провести операції щодо оточення міста, поки що успіхів у цьому не мають. У Генштабі ЗСУ повідомляють про успішно відбиті атаки ворога під самим Бахмутом, а також в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Іванівського та Олександро-Шультиного. Росіяни намагаються вкидати інформацію щодо ймовірного захоплення Оріхово-Василівки, однак спеціалісти ISW не знайшли цьому достатніх підтверджень. Натомість незначних успіхів окупантам вдалося досягти вздовж шосе Т0513. Продовжуються бойові сутички поблизу Богданівки, Ягідного та Опитного. При цьому російські воєнкори стверджують, що українським військовим могли вдатися окремі контрнаступальні операції на східних підступах до Бахмута.

На околицях Донецька також гаряче. Росіяни безуспішно намагалися наступати під Авдіївкою — поблизу Кам'янки, Красногорівки, Сіверного, Невельського, Новомихайлівки, Мар'їнки та Первомайського; всі атаки відбиті. При цьому окремої складності можуть додати намагання ворога перерізати ділянку траси Н-20 поблизу Веселого — це відкриє шлях до атаки на Олександрополь.

Карта боїв під Донецьком 10.03.2023

Цікавою лишається ситуація під Вугледаром, де підрозділи російської армії намагалися здійснити локальні штурми. Всі спроби завершилися невдачею. Спеціалісти ISW підкреслюють, що військове керівництво окупантів могло видати наказ за будь-яку ціну захопити Вугледар — аби прикрити всі свої попередні промахи на цьому напрямку. Поки ж успіхів тут ворог не має.

Південь України

Завдяки прицільному удару української армії по російському транспортному вузлу у Волновасі (Донеччина) окупанти могли залишитися без можливості перекидати додаткові підрозділи на південь. Зокрема, проблеми мають "вагнерівці", які користувалися місцевим автотранспортним підприємством для досягнення власних цілей.

Додатково про активні бойові дії Інститут вивчення війни не повідомляє — ймовірно, задля збереження інформаційної тиші через певні дії українських військових на цьому напрямку. Натомість значну увагу було приділено відключенню ЗАЕС, яке відбулося напередодні через удар окупантів по енергетичним об'єктам Запорізької та Дніпропетровської областей. Аналітики навіть цитують гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який висловив своє невдоволення подібною ситуацією. Він нагадав, що станція вперше із листопада 2022 року повністю втратила зовнішнє живлення, і закликав росіян негайно припинити такі дії.

Карта боїв у Запорізькій області 10.03.2023

Карта боїв на Херсонщині 10.03.2023

Тим часом на фоні останніх подій у Придністров'ї, де СБУ звинуватили в організації теракта проти місцевих гауляйтерів, суспільство все більш турбується про ймовірне відкриття фронту на цьому напрямку.

"Телеграф" разом із експертами намагався дізнатися, чому путін все більше уваги приділяє Молдові та чи можлива чергова ескалація.