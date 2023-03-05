россия применяет барражирующие авиабомбы: в ВСУ объяснили, чем они опасны

Планирующие бомбы, имеющие крылья, могут залетать на десятки километров

Российские оккупанты начали применять для атаки по украинцам городам барражирующие авиационные бомбы. Они способны залететь на десятки километров и для борьбы с ними Украине необходимы истребители, которые Украина может получить от союзников.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

"Они (российские оккупанты, — ред.) запускают ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а могут применять корректированные авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага. Поэтому планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, имеющие крылья, могут залетать на десятки километров", — сказал Игнат.

Он также подчеркнул, что нашей стране сейчас необходимы истребители, в частности F-16, чтобы иметь возможность перехватывать управляемые авиационные бомбы и "отгонять" самолеты, которые совершают запуски.

По словам Юрия Игната, комплексы ПВО Patriot и SAMP-T способны уничтожать барражирующие бомбы, но для защиты нашей страны Украине нужно большое количество таких комплексов.

Что известно о барражирующих бомбах

УПАБ (управляемые планирующие авиационные бомбы)-1500В рф впервые продемонстрировала в 2019 году. Они предназначены для поражения высокозащищенных объектов на дальности до 40 км. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что угроза применения данной бомбы заключается в том, что она относится к планирующим и оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации и имеет боевую часть весом 1010 кг, которая в свою очередь предназначена на для поражения высокозащищенных объектов. Для того чтобы сбросить бомбу в 40 км от цели, носителю необходимо подняться на высоту 14 км.

Использование этих бомб со стороны российских захватчиков, скорее, единичные явления. Оккупантам нужно подниматься на значительную высоту для ее применения, а это упрощает выявление целей и возможностей поражения носителя.

УПАБ-1500В. Фото - Defense Express

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились фото города Марьинка в Донецкой области, который российские оккупанты уничтожили практически полностью.