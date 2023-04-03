У Мелітополі підірвано чергового зрадника: стало відомо його ім'я

За попередніми даними, зрадник перебуває у важкому стані

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі, де ворог систематично влаштовує провокації за рахунок мирних жителів, підірвали автомобіль гауляйтера максима зубарєва.

Про це у понеділок, 3 квітня, у своєму Telegram повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров, зазначивши, що інцидент трапився на проспекті Богдана Хмельницького, куди одразу виїхали кілька автівок екстреної медичної допомоги.

За словами мера, зубарєв одним із перших почав співпрацювати з росіянами і очолював так звану "Якимівську адміністрацію".

"Стало відомо, в кого із мелітопольських зрадників ранок не склався. Від "несправності автівки постраждав любитель всього комуністичного максим зубарєв. У зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час", — написав Федоров.

Наразі відомо, що підірваний колаборант перебуває у вкрай важкому стані.

Варто додати, що до повномасштабного російського вторгнення, максим зубарєв — член "Комуністичної партії" України. З 2006 року він був депутатом Мелітопольської міської ради, а з 2010 року обіймав посаду заступника директора комунального підприємства "Чистота" та був кандидатом на пост міського голови Мелітополя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Маріуполі українські партизани скоїли замах на начальника "поліції", зрадника михайла москвіна.