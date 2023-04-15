В российской Казани пожар после взрыва на военном объекте: фото и видео

Власти рф пока никак не прокомментировали инцидент

В южном пригороде российского города Казань произошел пожар. Жители сначала слышали "сильный хлопок", то есть взрыв, а после заметили огромный столб дыма.

Об этом пишут российские Telegram-каналы. По предварительной информации, взрыв произошел в районе Танкового полигона.

Казань — это столица Республики Татарстан, которая входит в состав российской федерации. В МЧС Татарстана сообщили, что сообщений о возгорании им не поступало. Причины громкого "хлопка" с последующим возгоранием пока неизвестны, как и последствия. Также пока неизвестно о пострадавших в результате происшествия.

Пока власти и военные отмалчиваются, в сети активно делятся кадрами с места взрыва. Фото и видео свидетельствуют о том, что на военном объекте вооруженных сил россии серьезное возгорание. Причастность Украины к инциденту крайне маловероятна, так как от восточных украинских границ до Казани около 1 тысячи км.

Украинцы уже отреагировали на это и шутят про "эффект линзы" и "сверхзвук", ведь подобными фразами чаще всего россияне объясняют происхождение странных взрывов в глубине страны. А некоторые комментаторы пошутили даже про воскрешение Иисуса Христа в канун православной Пасхи:

Предполагаю, что это либо эффект линзы, либо сверхзвук.

Проклятая селитра.

Это просто Христос Воскрес.

Это курение в неположенных местах.

Нет, это бах доброй воли.

Очевидно, что это хлопнул газовый баллон из-за эффекта линзы, и сразу перешел на сверхзвук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Мелитополе раздался мощный взрыв. По информации здешних жителей, громко было в районе железной дороги, где оккупанты накапливают свою технику и обустроили там ремонтную базу, однако коллаборанты придумали свое объяснение.