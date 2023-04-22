Дым видно за несколько километров: под москвой вспыхнул мощный пожар (фото, видео)

Площадь возгорания — 1500 квадратов

В россии продолжается чреда масштабных пожаров. В этот раз пламя снова охватило одно из предприятий столицы страны-агрессора.

Об этом сообщают местные паблики и пропагандисты.

Как стало известно, новый инцидент с "курением в неположенных местах" произошел с самого утра 22 апреля в подмосковных Люберцах. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины. Уже традиционно масштабы пожара впечатляют.

Площадь возгорания — 1500 квадратов, а огромный столб дыма виднеется даже за несколько километров.

На место прибыли МЧСники, которые принялись тушить пожар и в настоящее время его удалось уже локализовать, но не потушить. Российские пожарные информируют, что к тушению возгорания привлекаются 38 человек, 11 единиц техники.

Напомним, ранее мы писали, в Подмосковье возник масштабный пожар на складе с запчастями. Местные жители утверждали, что там находится полигон со списанной военной техникой.

Также мы сообщали, что в южном пригороде российского города Казань произошел пожар. Жители сначала слышали "сильный хлопок", то есть взрыв, а после заметили огромный столб дыма. Фото и видео свидетельствуют о том, что на военном объекте вооруженных сил россии серьезное возгорание.