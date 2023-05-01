Під Петербургом уночі пролунав вибух: у мережі показали наслідки (фото)

У росії ніч знову пройшла неспокійно

У росії ніч на 1 травня пройшла неспокійно. У момент, коли окупанти обстрілювали Україну ракетами, невідомі підірвали опору ЛЕП у Ленінградській області.

Про це пишуть російські ЗМІ. За даними джерела, інцидент стався у Сусанинському поселенні Гатчинського району.

Прибулі на місце силовики знайшли предмет, схожий на вибуховий пристрій.

"Електропостачання населених пунктів та цивільної інфраструктури не порушено — мережу переключено підстанцією в автоматичному режимі. На місці працюють вибухотехніки, фахівці ФСБ та прокуратури", — повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Пізніше влада регіону повідомила, що другу вибухівку було закладено під другою опорою ЛЕП, її вдалося розмінувати. Судячи з фото, для падіння конструкції вистачило й одного підриву.

Водночас губернатор запевнив, що електропостачання споживачів нібито не порушено.

Раніше "Телеграф" писав, що ввечері 30 квітня росіяни завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Вже в ніч проти 1 травня окупанти завдали повторного удару по Україні, але сили ППО збили російські ракети.