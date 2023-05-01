"Що за договірняк?": у росіян паніка через провалений обстріл України

Окупанти засмучені тим, що їхні ракети нікуди не потрапили

Окупанти в ніч на 1 травня завдали нового ракетного удару по Україні, але обстріл нашої землі не викликав "задоволення" у росіян через чудову роботу ППО.

"Телеграф" зібрав інформацію про те, де вночі та рано вранці чули вибухи.

Вночі по всій країні було оголошено тривогу, після чого вибухи пролунали у Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях. Влада регіонів писала, що там спрацювала система ППО. На Дніпропетровщині вибухи чули і у Павлограді, де під час учорашнього обстрілу виникла потужна пожежа.

Водночас у пабликах окупантів здивувалися факту, що "в жодному регіоні України не повідомили про аварійне відключення електроенергії".

"Нестандартна ситуація для масованих ударів відплати по Україні: у жодному з міст не з’явилося жодного повідомлення про аварійні відключення електроенергії. При цьому відомо, що вибухи пролунали в низці регіонів", — пишуть терористи.

У коментарях росіяни вже традиційно вихваляють свою "велику" армію та виправдовують черговий її провал.

Також черговий привід підколоти засмучених росіян не прогавили й українці.

Крім того, на роботу ППО відреагувала посол Великобританії Мелінда Сіммонс.

"На вулиці шумно. Схоже, що впевнено працює українська ППО. Вона відповідає Росії на її першотравневий будильник", — написала Сіммонс.

Раніше "Телеграф" писав, що під час обстрілу 28 квітня окупанти завдали удару по Умані (Черкаська область) і частково знищили житлову багатоповерхівку. Там загинуло 23 особи, серед яких шестеро дітей.