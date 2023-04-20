Паніка у Білгороді: посеред вулиці утворилася величезна вирва, місцеві пишуть про "приліт" (фото, відео)

У російському Білгороді знову неспокійно. Серед проїжджої частини утворилася величезна вронка, пошкодивши машини. Місцеві повідомляють, що перед цим чули гучний вибух.

Фото та відео з місця подій діляться у місцевих Telegram-каналах. Інформації про постраждалих наразі немає.

Незважаючи на те, що місцеві повідомляють про вибух, вікна в будинках не повилітали і не потріскалися, як повинні були б від вибухової хвилі. При цьому мешканці скаржаться, що до них на корнизи прилетіла земля, що підтверджує вибух чи поштовх. Проте трапилося і щось абсолютне неймовірне. На даху будинку неподалік місця події знайшли автомобіль — його туди закинуло в момент вибуху або поштовху.

Повідомляється, що все ж таки осколками пошкоджені житлові будинки в Білгороді, в деяких квартирах повилітали шибки. Перед падінням наразі невідомого об'єкту мешканці чули свист та гул, будинки вібрували та тряслися. Ймовірно, ціллю була міська підстанція, яка розташована за кілька десятків метрів від місця падіння. На кадрах з місця видно, що пошкоджені припарковані поряд автомобілі та навіть повалені ліхтарні стовпи. На місце вже прибули спецслужби, а воронку оточили.

Повідомляється, що все ж таки осколками пошкоджені житлові будинки в Білгороді, в деяких квартирах повилітали шибки. Перед падінням наразі невідомого об'єкту мешканці чули свист та гул, будинки вібрували та тряслися. Ймовірно, ціллю була міська підстанція, яка розташована за кілька десятків метрів від місця падіння.

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