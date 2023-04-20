Яскравий спалах у небі: що відомо про супутник RHESSI і чи справді це він вибухнув над Києвом

У небі над Києвом бачили болід, а не супутник

Увечері 19 квітня українців переполошив яскравий спалах у небі, який було видно у кількох областях, включаючи й Київську. Після цього в мережі з’явилася версія про те, що насправді це був супутник NASA, який повинен у ніч проти 20 квітня увійти в атмосферу Землі та згоріти.

Не в останню чергу ця версія поширилася через мережу через повідомлення Київської міської військової адміністрації, яка оприлюднила повідомлення відповідного змісту.

Варто зазначити, що спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що у ЗСУ поки що цю інформацію підтвердити не можуть.

Версію із супутником також спростовує освітній ресурс Alpha Centauri. Там підтверджують, що супутник NASA під назвою RHESSI має 20 квітня близько 4.30 за київським часом згоріти в атмосфері, проте його траєкторія проходить дуже далеко від України. А об’єкт, який бачили кияни, є болідом (метеором)

Крім того, стежити за рухом супутника можна в онлайн-режимі, і на момент написання цієї новини він все ще продовжував рух.

Що це за супутник

Апарат RHESSI з 2002 по 2018 рік вивчав сонячні спалахи та корональні викиди маси на Сонці, після чого вийшов із ладу. Протягом останніх кількох років він продовжував рух своєю орбітою і 20 квітня повинен увійти в атмосферу Землі та згоріти.

270-кілограмовий RHESSI має на борту один єдиний інструмент для відстеження рентгенівського та гамма-випромінювання Сонця.

За 16 років своєї служби він зміг вивчити близько 100 тисяч сонячних викидів, що дозволило вченим провести їхнє детальне вивчення.

У NASA оцінюють, що через свою невелику вагу супутник згорить повністю, хоча деякі його деталі можуть досягти поверхні Землі. Втім, дослідники не очікують, що вони завдадуть комусь шкоди.

Попередньо RHESSI має впасти в районі Ірану або Іраку.

Варто зазначити, що зараз на орбіті Землі знаходиться близько 30 тисяч великих шматків космічного сміття, а дрібних уламків і зовсім може бути понад сотню мільйонів.

Нагадаємо, що у січні цього року на Землю також впав супутник NASA під назвою ERBS, він знаходився на орбіті з 1984 року, а його вага становила майже 2,5 тонни.