Небо над Києвом осяяв яскравий спалах: що це було

Спалах бачили не лише у Києві

Мешканці Києва увечері 19 квітня бачили яскравий спалах у небі, після якого у деяких районах міста чув вибух. Через деякий час у місті було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, яскравий спалах було видно близько 22:00. Крім того, згідно з даними джерел "Телеграфа", її було помітно і в Житомирській, а також у Черкаській областях.

У мережі не виключили, що цей спалах є наслідком входженням в атмосферу 270-кілограмового супутника NASA під назвою RHESSI. Втім, цю версію швидко виключили.

Варто зазначити, що згідно з прогнозами, RHESSI має впасти на Землю орієнтовно о 4:30 за київським часом, а за даними The Alpha Centauri, його траєкторія над Україною не проходить.

"Більше схоже на болід. Чекаємо більше інформації від фахівців з навколоземних об’єктів", — сказано в повідомленні.

Траєкторія RHESSI

Своєю чергою, глава Офісу президента повідомив, що "НЛО" є роботою української ППО, але потім видалив своє повідомлення.

Примітно, що на Київщині після спалаху було оголошено тривогу, а в небі виявили повітряну ціль.

Варто зазначити, що це не єдине явище, яке лякало цього року українців. Так на початку березня у Києві трапилося дуже рідкісне погодне явище під назвою "снігова гроза", коли посеред ночі мешканці почули грім та побачили блискавки в небі.