Небо над Киевом озарила яркая вспышка: что это было
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Вспышку видели не только в Киеве
Жители Киева вечером 19 апреля видели яркую вспышку в небе, после которой в некоторых районах города слышал взрыв. Спустя некоторое время в городе была объявлена воздушная тревога.
Как сообщают местные telegram-каналы, яркая вспышка была видна около 22:00. Кроме того согласно данным источников "Телеграфа", ее было заметно и в Житомирской, а также в Черкасской областях.
В сети не исключили, что эта вспышка является следствием вхождением в атмосферу 270-килограмового спутника NASA под названием RHESSI. Впрочем, эту версию быстро исключили.
Стоит отметить, что согласно прогнозам, RHESSI должен упасть на Землю ориентировочно в 4:30 по киевскому времени, а согласно данным The Alpha Centauri его траектория над Украиной не проходит.
"Больше похоже на болид. Ждем больше информации от специалистов по околоземным объектам", — сказано в сообщении.
В свою очередь глава Офиса президента сообщил, что "НЛО" является работой украинской ПВО, но потом удалил свое сообщение.
Примечательно, что в Киевской области после вспышки была объявлена тревога, а в небе обнаружили воздушную цель.
Стоит отметить, что это не единственное явление, которое пугало украинцев в этом году. Так в начале марта в Киеве случилось очень редкое погодное явление под названием "снежная гроза", когда посреди ночи жители услышали гром и увидели молнии в небе.