Небо над Киевом озарила яркая вспышка: что это было

Вспышку видели не только в Киеве

Жители Киева вечером 19 апреля видели яркую вспышку в небе, после которой в некоторых районах города слышал взрыв. Спустя некоторое время в городе была объявлена воздушная тревога.

Как сообщают местные telegram-каналы, яркая вспышка была видна около 22:00. Кроме того согласно данным источников "Телеграфа", ее было заметно и в Житомирской, а также в Черкасской областях.

В сети не исключили, что эта вспышка является следствием вхождением в атмосферу 270-килограмового спутника NASA под названием RHESSI. Впрочем, эту версию быстро исключили.

Стоит отметить, что согласно прогнозам, RHESSI должен упасть на Землю ориентировочно в 4:30 по киевскому времени, а согласно данным The Alpha Centauri его траектория над Украиной не проходит.

"Больше похоже на болид. Ждем больше информации от специалистов по околоземным объектам", — сказано в сообщении.

Траектория RHESSI

В свою очередь глава Офиса президента сообщил, что "НЛО" является работой украинской ПВО, но потом удалил свое сообщение.

Примечательно, что в Киевской области после вспышки была объявлена тревога, а в небе обнаружили воздушную цель.

Стоит отметить, что это не единственное явление, которое пугало украинцев в этом году. Так в начале марта в Киеве случилось очень редкое погодное явление под названием "снежная гроза", когда посреди ночи жители услышали гром и увидели молнии в небе.