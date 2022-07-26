Украинцев испугали непонятные огни в небе: что это было (видео)

Яркие огни в небе могли быть МКС

Вечером 25 июля во время воздушной тревоги жители Луцка заметили в небе яркие объекты, которые напоминают беспилотники.

Как сообщают местные телеграм-каналы, непонятные светящиеся объекты в небе видели не только жители областного центра, но и в других населенных пунктах, вроде Камень-Каширского.

Естественно вид непонятного светящегося объекта в небе сильно насторожил местных жителей, а многие в комментариях высказали мнение, что это беспилотник.

Примечательно, что примерно в это же время поступила информация, что в соседней Ровенской области сбили БПЛА, о чем сообщил журналист Роман Бочкала.

Впрочем, в других телеграм-каналах отметили, что по совпадению обстоятельств в это время над Украиной пролетала Международная космическая станция, которую многие очевидцы могли принять за БПЛА.

Что на самом деле видели жители Волынской области наверняка сказать невозможно, однако настороженность можно понять, так как накануне там произошел трагический инцидент с участием БПЛА. Так днем силы противовоздушной обороны смогли перехватить два российских дрона, однако обломки одного из них упали на частный дом, что привело к гибели 66-летнего мужчины.