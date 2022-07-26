Українців злякали незрозумілі вогні у небі: що це було (відео)

Яскраві вогні у небі могли бути МКС

Увечері 25 липня під час повітряної тривоги мешканці Луцька помітили у небі яскраві об’єкти, які нагадують безпілотники.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, незрозумілі об’єкти, що світяться, в небі бачили не лише жителі обласного центру, а й в інших населених пунктах, на кшталт Камінь-Каширського.

Природно вигляд незрозумілого об’єкта, що світиться, в небі сильно насторожив місцевих жителів, а багато хто в коментарях висловив думку, що це безпілотник.

Примітно, що приблизно в цей же час надійшла інформація, що у Рівненській області збили БПЛА, про що повідомив журналіст Роман Бочкала.

Втім, в інших телеграм-каналах зазначили, що за збігом обставин у цей час над Україною пролітали Міжнародні космічні станції, які багато очевидців могли прийняти за БПЛА.

Що насправді бачили жителі Волинської області, напевно, сказати неможливо, проте настороженість можна зрозуміти, бо напередодні там стався трагічний інцидент за участю БПЛА. Так вдень сили протиповітряної оборони змогли перехопити два російські дрони, проте уламки одного з них впали на приватний будинок, що призвело до загибелі 66-річного чоловіка.