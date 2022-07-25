На Волині через ворожі БПЛА загинув місцевий житель: подробиці та перші кадри з місця

На місці падіння літального апарата виникла пожежа, яка перекинулася на дома

У понеділок, 25 липня, на 152-й день війни в Україні у Волинській області прогриміли декілька потужних вибухів. З'ясувалося, що вчасно спрацювала протиповітряна оборона, яка в небі над регіоном збила два ворожі безпілотники. На жаль, уламок одного з них впав на приватний будинок — там загинув 66-річний чоловік.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у власному Telegram-каналі. Він додав, що ще кілька людей отримали поранення, коли уламки БПЛА впали на будинки.

"Сьогодні, 25 липня, на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні", — написав голова військової адміністрації.

Тим часом у мережі з'явилися перші кадри з місця падіння уламків ворожого безпілотника — це сталося в селі Дубове. За даними місцевих ЗМІ, шматки БПЛА впали прямо на приватний будинок. На місці спалахнула пожежа, яка перекинулася на сусідні маєтки. Загинув 66-річний чоловік, який в цей момент знаходився у будинку, а поранення отримали двоє дітей. Попередньо відомо, що їх доставили у лікарню з опіками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що днем раніше вибухи роздалися у Хмельницькій області, їх чули у районі Кам'янця-Подільського. Як з'ясувалося, 24 липня сили української ППО ліквідували в небі 4 з 4 ракет, які були випущені росіянами по цій області.