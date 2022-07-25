Війна — день 152: окупанти націлилися на Сіверськ, контрнаступ ЗСУ дедалі ближче

Оперативно про головне за 25 липня

Широкомасштабне вторгнення рф в Україну триває вже 152 дні. Окупанти продовжують наступ на Донбасі, втрачаючи живу силу і техніку. Загарбники націлилися на Бахмут і Сіверськ, до якого їм вдалося підібратися впритул. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, коли варто очікувати контрнаступ ЗСУ. На політичній арені глава мзс рф сергій Лавров відзначився дивними заявами. Спочатку він звинуватив Київ у небажанні домовлятися, а потім цинічно заявив, що кремль просто допомагає Україні позбутися "антинародного та антиісторичного режиму". Крім того, російський міністр зазначив, що за безпеку суден, що будуть експортувати українське зерно, відповідатимуть Туреччина, росія і ще одна сторона.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 25 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

З головними новинами за 22 липня можна ознайомитись у матеріалі за п’ятницю: "Війна — день 149: окупанти загрузли на Донбасі, переговори щодо зерна в Туреччині".

Важлива інформація за 23 липня доступна у зведенні за суботу: "Війна — день 150: шквал ракетних обстрілів України та перший російський "котел".

Що сталося 24 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за неділю: "Війна — день 151: окупанти намагаються штурмувати Донбас, "зернова угода" під загрозою".