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Згоріли цілі будинки: росіяни серед ночі знову обстріляли Україну (фото та відео наслідків)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Обстріл почався за кілька годин до світанку Новина оновлена 25 липня 2022, 07:00
Обстріл почався за кілька годин до світанку

Окупанти знову відкрили вогонь ракетами по сплячих українцях

Вночі на 25 липня окупанти накрили вогнем Миколаїв та Харків — повідомляється про пожежі та руйнування. Офіційної інформації поки що немає — у соцмережах жителі повідомляють про десятки вибухів.

Так, у Миколаєві обстріл проводився касетними боєприпасами, пишуть місцеві жителі. Гучні вибухи пролунали близько 2:45. Потім надійшли повідомлення про запуск ракет з-під Херсона.

Повідомляється про пожежу після обстрілу у селі Харчатівка (Мішково-Погорелове) під Миколаєвом. Відстань від міста – близько 10 км.

У Харкові атака росіян з повітря почалася після третьої ранку. Місцеві паблики повідомляють про до 20 звуків вибухів, більша частина з них припала на Чугуїв у Харківській області. У мережі вже публікують перші фото наслідків "прильотів". Повідомляється, що понад дюжину ракет було випущено з боку Білгорода. Інформація щодо кількості уточнюється, але руйнування у Чугуєві вони залишили чималі.

Чугуїв обстріл 25 липня
Обстріл Чугуєва
Обстріл Чугуєва фото
Почалася пожежа
Чугуїв обстріляли з Білгорода
Руйнування масштабні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з картами бойових дій росія стала рідше влаштовувати килимові артилерійські обстріли на фронті через використання українськими військовими HIMARS. Але це не зупиняє їх від постійних обстрілів Миколаєва та Харкова, в які "прилітає" не лише на околиці міста, а й у центр.

Теги:
#Миколаїв #Харків #Чугуїв