Окупанти методично руйнують Харків: наслідки нового обстрілу показали на фото

росіяни гатили по мирному місту з артилерії

Окупаційна армія російської федерації на 150 день війни в Україні завдала чергового удару по українському Харкову. В результаті артилерійського обстрілу постраждала інфраструктура в центрі міста. Крім того, відомо про одну поранену людину.

Відповідну інформацію у суботу, 23 липня, у своєму Телеграм-каналі оприлюднив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, росіяни завдали потужних ударів по центральному району першої української столиці та висловив сподівання, що кількість постраждалих не збільшиться, закликавши харків'ян не нехтувати сигналами тривоги і бути в такі моменти в укриттях.

"Кілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного потерпілого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює", — написав він.

Крім того, Терехов оприлюднив фото наслідків ворожого обстрілу, відзначивши, що окупанти пошкодили Національний університет міського господарства імені А.М.Бекетова. Вікна вибито як у самому навчальному закладі, так і у будівлях навпроти нього. Поблизу вишу глибока вирва. Також пошкоджень зазнав пам'ятник вченому, розташований біля входу в університет.

Ворожий обстріл міста Харкова

Крім харківського мера інформацію щодо чергового ракетного обстрілу підтвердив і керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, додавши кілька фотографій із наслідками прильотів. За його словами, це черговий злочин кривавої росії проти мирного населення українських міст.

"Вранішні обстріли росіян із артилерії. Постраждала виключно цивільна інфраструктура — житловий будинок, офісні приміщення, освітній заклад — Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. Це черговий злочин росіян проти мирної Харківщини", — йдеться в тексті публікації.

Росіни знову обстріляли Харків з артилерії

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупаційна армія росії уранці 23 липня завдала масованого ракетного обстрілу по кількох мирних українських містах. Зокрема, від ворожої атаки у перший вихідний тижні постраждали Кропивницький, Миколаїв, Одеса та Харків.