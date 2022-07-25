ФСБ заявила, що Україна намагалась викрасти військовий літак рф: що відомо про операцію та до чого тут Христо Грозєв

ФСБ відзвітувала про зрив української операції з викрадення російських літаків та участь у ній розслідувача Христо Грозєва

Федеральна служба безпеки росії (ФСБ) заявила про нібито зрив операції української розвідки та НАТО з вербування російських льотчиків. Українська сторона поки що повідомлення пропагандистів не коментує.

Як у понеділок, 25 липня, пишуть російські ЗМІ, посилаючись на слова представників спецслужби, відомству начебто вдалося викрити та заблокувати операцію Головного управління розвідки міністерства оборони України, яке діяло під керівництвом спецслужб НАТО. Також зазначається, що Київ від коментарів поки що відмовляється.

Російська ФСБ стверджує, що співробітники української військової розвідки, діючи від імені політичного керівництва своєї країни, нібито намагалися завербувати російських військових льотчиків. Натомість обіцяли їм значну грошову винагороду, а також громадянство однієї з європейських країн.

Крім того, у повідомленні служби йдеться про те, що українська сторона "планувала схилити російських льотчиків переправити повітряні судна, які належать росії, на контрольовані Збройними силами України аеродроми". Також зазначається, що крім так званого "зриву" операції української розвідки, начебто вдалося отримати цінні відомості, завдяки яким було завдано удару по кількох військових об'єктах, розташованих на території України.

У росЗМІ йдеться й про те, що ФСБ пов'язала зі спробою викрасти російські літаки болгарського журналіста-розслідувача команди Bellingcat Христо Грозєва.

"Ми хочемо знати людей, які займалися операцією. Про причетність Грозєва до (британської зовнішньої розвідки) MI6 нам відомо не лише з його заяв", — йдеться у сюжеті, оприлюдненому центром громадських зв'язків ФСБ.

На кадрах відео показано так званого "співробітника української спецслужби", який на камеру заявляє, що їм потрібна "ціла бойова одиниця та людина, яка б перейшла на наш (України — ред. редакцією) бік". Після, українець пояснює нібито російському льотчику, скільки він зможе заробити за свою згоду та як його дружина матиме шанс отримати паспорт однієї з країн Балтії.

Як заявляє відомство, так званого "штурмана літака", якого "вербували" задля викрадення судна та його подальшої доставки до Кіровоградської області, хотіли отруїти клофеліном, для чого препарат привезли до Волгограда і залишили у схованці.

Окрім того, на відео ФСБ, яке шириться у пропагандистських ЗМІ, показують начебто фрагменти листування, гроші та паспорти ЄС.

Що стосується причетності Грозєва то ФСБ аргументує це таким чином:

"Розслідувач нібито знайшов двох дівчат, щоб ті зустріли на залізничному вокзалі Липецька кур'єра з москви, "найнятого українськими розвідниками", і взяли в нього чотири тисячі доларів. Силовики назвали це авансом для передачі російському льотчику", — відзначають у російському відомстві.

Як згодом заявив сам Грозєв у коментарі для "Радіо Свобода", він не брав участі у якихось операціях українських чи російських спецслужб.

Варто відзначити, що українська розвідка поки що відповідне обвинувачення не коментувала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як представник української розвідки пояснив, чому інтенсивність бойових дій на півдні України суттєво знизилася останнім часом.