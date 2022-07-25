ФСБ заявила, что Украина пыталась похитить военный самолет рф: что известно об операции и при чем здесь Христо Грозев

ФСБ отчиталась о срыве украинской операции по угону российских самолетов и участии в ней расследователя Христо Грозева

Федеральная служба безопасности россии (ФСБ) заявила о якобы срыве операции украинской разведки и НАТО по вербовке российских летчиков. Украинская сторона пока сообщение пропагандистов не комментирует.

Как в понедельник, 25 июля, пишут российские СМИ, ссылаясь на слова представителей спецслужбы, ведомству вроде бы удалось разоблачить и заблокировать операцию Главного управления разведки министерства обороны Украины, действовавшее под руководством спецслужб НАТО. Также отмечается, что Киев от комментариев пока отказывается.

Российская ФСБ утверждает, что сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, якобы пытались завербовать российских военных летчиков. Обещали им значительное денежное вознаграждение, а также гражданство одной из европейских стран.

Кроме того, в сообщении службы говорится, что украинская сторона "планировала склонить российских летчиков переправить принадлежащие россии воздушные суда на контролируемые Вооруженными силами Украины аэродромы". Также отмечается, что кроме так называемого "срыва" операции украинской разведки, якобы удалось получить ценные сведения, благодаря которым был нанесен удар по нескольким военным объектам, расположенным на территории Украины.

В росСМИ говорится и о том, что ФСБ связала с попыткой угнать российские самолеты болгарского журналиста-расследователя команды Bellingcat Христо Грозева.

"Мы хотим знать людей, которые занимались операцией. О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только по его заявлениям", — говорится в сюжете, обнародованном центром общественных связей ФСБ.

На кадрах видео показан так называемый "сотрудник украинской спецслужбы", который на камеру заявляет, что им нужна "целая боевая единица и человек, готовый перейти на нашу (Украину — ред. редакцией) сторону". После, украинец объясняет якобы российскому летчику, сколько он сможет хорошо заработать за свое согласие, и как у его жены будет шанс получить паспорт одной из стран Балтии.

Как заявляет ведомство, так называемого "штурмана самолета", которого "вербовали" для угона судна и его последующей доставки в Кировоградскую область, хотели отравить клофелином, для чего препарат привезли в Волгоград и оставили в тайнике.

Кроме того, на видео ФСБ, которое распространяется в пропагандистских СМИ, показывают вроде бы фрагменты переписки, деньги и паспорта ЕС.

Что касается причастности Грозева, то ФСБ аргументирует это следующим образом:

"Расследователь якобы нашел двух девушек, чтобы те встретили на железнодорожном вокзале Липецка курьера из москвы, "нанятого украинскими разведчиками", и взяли у него четыре тысячи долларов. Силовики назвали это авансом для передачи российскому летчику", — отмечают в российском ведомстве.

Как впоследствии заявил сам Грозев в комментарии для "Радио Свобода", он не участвовал в каких-либо операциях украинских или российских спецслужб.

Следует отметить, что украинская разведка пока соответствующее обвинение не комментировала.

Ранее "Телеграф" сообщал, как представитель украинской разведки объяснил, почему интенсивность боевых действий на юге Украины существенно снизилась в последнее время.