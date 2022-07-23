Протистояння ЗСУ на півдні: розвідка пояснила, чому інтенсивність боїв з окупантами знизилася

Інтенсивність боїв на Донбасі поки що не зменшується

Через значні втрати як серед особового складу, так і серед бойового озброєння, окупаційна армія росії на 150 день війни в Україні частково призупинила наступ у південній частині країни. Кількість інтенсивних наземних боїв там суттєво зменшилася.

Відповідну інформацію у суботу, 23 липня, під час телемарафону єдиних українських новин повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, окупанти нарешті почали визнавати, що зазнають потужних втрат у боях з українськими захисниками на півдні. Саме це стало головною причиною суттєвого зменшення наземних операцій Водночас інтенсивність боїв зберігається у східній частині України, куди росіяни стягнули велику кількість своїх сил.

"Ми бачимо, що наземних операцій, наземних активностей масових стало значно менше. Рашисти не хочуть гинути, не хочуть воювати. Попри те, що на сході ось ця активність зберігається, на півдні бачимо іншу картину. Справді сьогодні загальна тональність перехоплень окупантів дуже відрізняється від тієї, що була на початку війни", — пояснив він.

Також Юсов додав, що російські військові командири не звертають уваги на настрої своїх підопічних, навіть попри серйозні втрати, і продовжують кидати їх на "передок" як гарматне м'ясо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як нещодавно українським захисникам вдалося "відмінусувати" понад сотню російських окупантів на Херсонському напрямку. ЗСУ завдали з десяток авіаударів по скупченню росіян та їх укріпленням.