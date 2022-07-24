лавров видав тираду про "порятунок" українського народу, але тільки розлютив мережу

Українці "благих" намірів поплічника російського диктатора не оцінили

Голова російського МЗС сергій лавров видав чергову порцію маячні про те, що російський та український народ будуть жити разом, а кремль допоможе Україні позбутися "антинародного й антиісторичного режиму".

Заява міністра країни-агресора прозвучала на зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав, однак її дуже швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, які надто люблять наратив про "братські народи".

Примітно, що у своїй промові лавров сам не зрозумів, як визнав факт існування української історії, хоча до цього кремль поширював думку, що вона придумана.

"Нам шкода український народ, який заслуговує на краще. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, що піддалися державній пропаганді київського режиму та тих, хто його підтримує, націленій на те, щоб Україна стала вічним ворогом росії. Російський та український народ продовжать жити разом. Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного та антиісторичного", — заявив голова МЗС країни-агресора.

Користувачі мережі цю промову лаврова зовсім не оцінили, зазначивши, що він не знає межі у своєму цинізмі, а слова про "позбуття від режиму" назвали черговим виправданням геноциду, який російська влада чинить в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лавров зробив натяк на необхідність великих переговорів з Україною, однак знову не обійшовся без звинувачень в бік Києва.